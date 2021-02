Así ha rescatado ‘Sálvame’ el espíritu de las imitaciones de Latre en ‘Crónicas Marcianas

Desde hace algo más de una semana, en Sálvame hacen un llamamiento cada tarde. Y es que buscan a gente anónima que se parezca físicamente a alguno de sus colaboradores, que pueda parecer un doble de los mismos.

Concretamente están buscando a sosias de Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Rafa Mora y de Belén Esteban, sin detallar exactamente para qué quieren que se parezca, aunque se intuye que será para algo cómico.

Como muestra, el pasado viernes 11 de febrero acudía al plató el actor Josep Ferré como muestran de lo que busca. El artista catalán iba vestido igual que Lydia Lozano, reía igual, lloraba igual y hasta respondía igual que la propia periodista, como si se hubiera metido en su mente. “Bailo el chuminero como ella. Y grito como ella”, decía nada más sentarse al lado de la verdadera Lydia.

No sabía hasta este momento que necesitaba a dos @LydiaLozanoOf en mi vida https://t.co/IhvYZF8o0t pic.twitter.com/3qB6g7eED0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 12, 2021

Este viernes la pelota cayó sobre el tejado de María Patiño, que vio de nuevo cómo Ferré la imitaba, pidiendo por ejemplo a la dirección que le pusiesen ‘No dejes de soñar’ de Manuel Carrasco y la bailaba mientras no dejaba de mandar mensajes optimistas a la audiencia.

Hay que destacar que la experiencia de Josep Ferré es amplia como imitador, destacando, entre otros, su trabajo en Homo Zapping, donde emulaba a Jesús Vázquez, Antonia Dell’Atte, Sara Montiel, el reportero catalán de Aquí hay tomate Miquel Serra o la drag Deborah Ombres.

El juego de imitar al entrevistado en televisión

De toda la vida en televisión se ha hecho parodias e imitaciones de artistas, a veces, incluso delante del propio imitado. Martes y Trece llegó a imitar a una oyente de Encarna Sánchez en un evento en el que coincidieron con la locutora, pues entonces le parecía muy gracioso. No se tomó la Sánchez tan bien, sin embargo, que se fijasen en ella para hacer aquel especial de Nochevieja en el que se iba a Mallorca en compañía de Isabel Pantoja.

Uno de nuestros mejores imitadores actuales es Carlos Latre, quien dio sus primeros pasos televisivos en Crónicas Marcianas. Allí puso de moda imitar a personajes del corazón (o de la propia mitología marciana) que interactuaban con los demás colaboradores como si tal cosa, rompiendo la costumbre de los vídeos enlatados o de los sketches en directo, pero previamente guionizados.

Si Marujita Díaz era la invitada, él se metía en la piel de Dinio y se comportaba como aquel cubano que popularizó la coletilla “la noche me confunde”. A veces se desdoblaba al lado del propio imitado, y estaba codo a codo con Carmen de Mairena que la Pantoja de Puerto Rico, La Bruja Lola, Pozí o Dinio.

A veces Latre enriquecía con sus imitaciones al personaje original, como fue el caso de Rudy, la Pantoja de Puerto Rico. Tampoco se puede olvidar las múltiples rimas que daba Flora de Mairena, la hermana gemela (ficticia) de la transexual Carmen de Mairena.

Más allá de Crónicas Marcianas, Latre continuó imitando a famosos en otros programas de tinte rosa como DEC. En cierta ocasión fue como invitada Carmen Martínez Bordiú, y el programa decidió imitase a su abuelo, el dictador Francisco Franco, que fue presentado como “un familiar tuyo quiere saludarte y reencontrarse contigo”.

A Carmen no le hizo ni pizca de gracia que Latre hablase con balbuceo, y cuando una frase no sabía cómo acabarla, o no se le entendía, remataba con un “arriba España”. “No lo encuentro gracioso, no lo entiendo simpático, es que no viene a cuento”, se lamentó la celébrity. “Es como si me estoy tomando una sopa buenísima y me cae un moscardón, pues ya no me la como. Y el recuerdo que me queda no es que la sopa estaba buenísima, sino que le cayó un moscardón”, espetó.

En DEC también vimos como imitadores recurrentes durante un tiempo a Los Morancos, que también se desdoblaban con el invitado si fuese necesario; así, se puede recordar el día que Soraya Arnelas fue al plató, poco después de Eurovisión, y Jorge Cadaval recreó su traje en el Festival de forma low-cost y coronado con unos patines.

Entre otros actores que se dedicaron a imitar a famosos en programas de corazón se podía destacar a Javier Jiménez y Alberto Martos, que durante años hicieron reír a los espectadores de A tu lado, en Telecinco, con sus recreaciones de personajes del universo de Mediaset como Tamy y Juan de La casa de tu vida.