Cuál es la enfermedad por la que Jordi Roca, el chef invitado a 'MasterChef Celebrity', le cuesta hablar

Jordi Roca es una figura internacional de la cocina. El Celler de Can Roca, su restaurante, fue elegido como el mejor del mundo en 2013 y 2015 por la revista especializada Restaurant. Detrás de esa marca de éxito está el trabajo de tres hermanos. El menor, especialista en postres, ha acudido este jueves a la final de MasterChef Celebrity.

Habitual de este programa de televisión, a Jordi Roca se le ha podido ver susurrando para poder comunicarse. El cocinero, de 45 años, ha conseguido hablar, pero aún colea una especie de afonía crónica. Hubo un tiempo que era peor: hasta el pasado mes de marzo, el brillante repostero recuperó su voz de forma inesperada después de siete años conviviendo con una enfermedad.

La dolencia que le impedía pronunciar alguna palabra era la llamada distonía cervical, una enfermedad rara. Es lo que le quitó la voz a Jordi Roca y se trata de una enfermedad neurológica que puede afectar a la tonicidad de la musculatura de cualquier parte del cuerpo, y que, en su caso, se concreta en la zona del cuello. Durante años, el pastelero no pudo mantenerla posición correcta de la cabeza.

Gracias a la rehabilitación logró avances, pero no fue hasta hace un par de meses cuando terminó de recuperarse. La enfermedad también le afecta al habla porque las cuerdas vocales se abren y dejan escapar el aire, por lo que no puede verbalizar correctamente. Articular palabras en este estado se convierte en algo muy fatigoso y solo se puede mitigar hablando en susurros.

Actualmente, la distonía cervical está considerada como una enfermedad rara que afecta a una de cada 25.000 personas, especialmente a hombres. Su diagnostico es complejo y requiere muchas pruebas médicas hasta que se hayan respuestas. Según contó su hermano Joan en MasterChef, la recuperación llegó de forma inesperada: "Fue de golpe y, evidentemente, todos estamos muy felices. Ese mismo día, cuando mi madre le oyó hablar, le dio un bajón de tensión, que nos metió un susto a todos".

Tal y como relataron, fue un día emocionante para la familia. Sobre todo para Jordi Roca, que lo primero que hizo fue leerle cuentos a su hija, algo que nunca antes había podido hacer. Las teorías sobre la enfermedad eran una mezcla de nervios, tensión y problemas musculares o neurológicos. "Íbamos a Nueva York, al The World's 50 Best Restaurants. Le tocaba a hablar a Jordi esa vez si éramos otra vez número uno. Él tenía preparado su discurso. En el avión empieza con una afonía... que no podía hablar. Afortunadamente no fuimos número uno", explicó.

Probablemente, dijo el chef, fue esa tensión. "Esto no lo hemos contado mucho porque no sabemos hasta qué punto es verdad, pero tiene todo el sentido. Él es una persona muy sensible", indicó. Jordi pasó un tiempo abatido por esta situación, pero, tras años de rehabilitación, consiguió superar muchos de sus obstáculos y comenzó a poner en valor otros aspectos a los que no había prestado atención antes, como el valor del silencio y la escucha.

El súbito traspié fue anunciado por él mismo en 2017. Jordi Roca lo hizo público a través de su Instagram con el siguiente mensaje: "Queridos, no soy de compartir mis problemas, pero quiero contaros que desde hace más de siete meses sufro una severa afonía que me impide hablar con normalidad, se relaciona con una distonía cervical que padezco desde hace años. De todo ello espero estar mejor dentro de muy poco para seguir cantando rancheras y contando lo que hacemos en los congresos de cocina. Lo digo más que nada para que no me sigan ofreciendo própolis ni caramelos de eucalipto ni infusiones de miel y limón".

