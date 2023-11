Juan Gómez-Jurado revela en 'La Resistencia' la maldición que persigue a sus libros: "Igual tienes que parar"

Juan Gómez-Jurado está considerado el autor español de thriller más vendido en lengua española. Su mayor bestseller, Reina roja (2018), fue la novela más leída en España durante dos años consecutivos: 2020 y 2021. Este martes, el escritor y periodista acudió a La Resistencia para presentar su próximo libro, Todo vuelve, la esperada continuación de la saga que comenzó con Todo arde (2022).

El novelista está viviendo una gran etapa profesional. A la publicación de su último libro, se une que la serie basada en su novela Reina Roja, protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, llegará a Prime Video el próximo 29 de febrero de 2024. Además, Cicatriz, la ficción basada en su novela homónima, ha comenzado su rodaje en Bilbao.

En casi dos décadas, Gómez-Jurado cuenta con más de una decena de novelas. Todas ellas se enmarcan dentro del género del thriller, pero, además, cada una cuenta con una trágica historia de la vida personal del escritor detrás, que el propio autor contó en el programa de David Broncano.

La maldición detrás de cada libro

El escritor enumeró en el programa una a una sus novelas más conocidas para demostrar la maldición que rodea a todas ellas. "El primero del universo Reino Roja fue un fracaso absoluto", comenzó contando Gómez-Jurado, mientras pasaba la novela a Broncano. "Segundo libro. Y, según empiezo a escribirlo, se muere mi madre", aseguró, entre las risas tímidas y aplausos del público.

La cosa no queda ahí. "Justo me pongo a escribir Reino Roja, mi padre se muere", continuó contando el escritor, a lo que respondió, en tono de humor, el presentador: "Igual tienes que parar con... Está muy bien lo de querer triunfar en la literatura, pero tampoco ir cargándote a todos tus padres".

El gafe de @JuanGomezJurado mata gente. Es como Death Note.



El próximo en caer va a ser @ArturoGlzCampos pic.twitter.com/PB2kyQG5K6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 29, 2023

Loba Negra, la segunda parte de la exitosa trilogía que comienza con Reina Roja, también tiene su particular anécdota detrás. "Me iba a escribir a una hospedería en el Valle de los Caídos... Da igual, es que era muy barato", un hecho que el presentador no quiso dejar escapar: "La verdad es que tú también lo vas pidiendo...".

Esta coincidencia dio pie a que Broncano bromeara con la historia de su siguiente libro, Todo arde. "Año 2022 me siento a escribir...", comenzó diciendo el escritor, "y exhuman a Franco", respondió el presentador. "Me llama mi mejor amiga, la madrina de mis hijos, y me dice: 'tengo cáncer de páncreas', entonces muere", contó. Además, durante el proceso de escritura de su último libro, Todo vuelve, falleció su agente literaria, "que era como mi madre, llevaba con ella 17 años".

El escritor contó que se encuentra ya inmerso en su próxima obra y, justo, acaban de encontrar un sarcoma inoperable a su perro. "Esto ya no tiene gracia...", señaló. "No como todo lo demás", respondió Broncano, despertando las risas de todo el público y del propio invitado.

En medio de tanto humor negro, el locutor y cómico Arturo González-Campos, con quien el escritor guarda una muy buena relación, tanto personal como profesional, protagonizó un divertido momento. "Haciendo cálculos ahora mismo, y quitando a su mujer y a sus hijos, soy el siguiente", comentó. "Si Juan vende suficientes libros de Todo vuelve y le compran la continuación, el siguiente que palma soy yo. Solo os digo una cosa, Todo vuelve no es el libro regalo de la Navidad, es una puta mierda de libro, no lo compréis, por mí", añadió.

