Elsa Anka carga contra 'First Dates' desde 'Espejo Público': este es el motivo por el que el programa no la renovó

Elsa Anka sorprende al desvelar en Antena 3 por qué 'FIrst Dates' no acabó renovándola

Hace justo un año que la presentadora Elsa Anka volvió a la televisión. Lo hizo sustituyendo a su hija, Lidia Torrent, en First Dates, durante su baja maternal. "Mis expectativas respecto al programa son disfrutar del trabajo al máximo, de este momento que me permite hacer lo que más me gusta profesionalmente y estar a la altura cubriéndole mientras ella disfruta de su maternidad", decía antes de debutar en el dating show de Cuatro.

Y aunque su deseo era seguir mucho tiempo en el programa de Cuatro, su etapa fue efímera y apenas duró sólo unos meses. Lidia Torrent confirmó su marcha y la productora decidió apostar por Laura Boado, concursante de la sexta temporada de La isla de las tentaciones, apartando así a la madre de la que había sido uno de los rostros históricos del formato desde sus comienzos en 2016, junto a Matías Roure, Marisa y Cristina Zapata y Carlos Sobera, por supuesto.

Pues bien, este martes, la presentadora de 58 años reapareció en Espejo Público, donde no dudó en decir que, a su juicio, "la sociedad en muchos aspectos nos jubila a las mujeres". Elsa Anka afirmó que en el momento en el que una mujer reconoce haber llegado a la menopausia deja "de ser ese objeto de deseo" y la sociedad pasa a verla de otra forma.

"¿Tú has llamado a alguna puerta y se te ha verbalizado que no dabas el perfil por tu edad?", preguntó Susanna Griso. Elsa respondió que no, pero "sí que lo he sentido". "De los últimos trabajos hay una persona que es muchísimo más joven ahora", aseguró refiriéndose a First Dates, confirmando que era un trabajo que podía desempeñar perfectamente ella misma.

Fue entonces cuando Griso no desaprovechó la ocasión para preguntar a su invitada por la experiencia de sustituir a su hija durante la baja por maternidad en el programa de televisión. "Por un lado, fue algo muy bonito. Ojalá todas las madres pudiéramos hacer esto, cubrir a nuestras hijas en su etapa de la maternidad. Yo tuve esa oportunidad maravillosa. Me pareció, además, muy bonito el hecho de poder sustituirla en la misma profesión, haciendo lo mismo".

"Hubiera seguido ella o hubiese seguido yo, pero como te digo hubo preferencia por un relevo más joven", insistió la presentadora reflexionando, por último, al afirmar que la experiencia y los años aportan "credibilidad".

Elsa Anka y First Dates “ prefirieron a alguien más joven “ pic.twitter.com/knrxVs5Zps — TVMASPI (@sebas_maspons) November 27, 2023

