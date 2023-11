Horario y dónde ver 'EuroJunior 2023': cómo votar gratis a la representante española Sandra Valero

España eligió el pasado mes de julio a su representante para el Festival de Eurovisión Junior 2023. La valenciana Sandra Valero se convirtió en la elegida entre más de un centenar de candidatos que compitieron por representar a España en Niza, la ciudad que este año acogerá la celebración del festival. Con tan solo 12 años, la artista intentará llevar a nuestro país a conseguir la victoria en un certamen en el que competirán este domingo un total de 16 países.

Como suele ocurrir todos los años durante los días previos a la celebración de estos festivales, ya ha habido algunas páginas web especializadas que han destacado a tres participantes por encima del resto. Y es que, según las últimas apuestas, el dúo neerlandés Sep y Jasmijn, la española Sandra Valero y el grupo armenio Yan Girls son los favoritos para hacerse con la victoria este domingo.

Si bien es cierto que 'Holding on to you' de la pareja formada por Sep y Jasmijn, de 13 y 14 años respectivamente, es la clara favorita, la realidad es que Sofía Valero no se queda atrás con su 'Loviu'. La joven tratará, con su original canción, lograr la segunda victoria para España tras la conseguida por María Isabel con su 'Antes muerta que sencilla' en la segunda edición del festival.

Imagen de Sandra Valero durante su actuación.

Faltan menos de 24 horas para que la música vuelva a convertirse en la principal protagonista de la mano de Eurovisión Junior 2023. Este año, la canción que llevará España a la 21ª edición del festival será 'Loviu', un 'hit' pop que, tal y como han asegurado desde TVE, "invita a los niños a soñar, a viajar a través de los pensamientos y a explorar su mundo interior".

En esta ocasión, la canción estará interpretada por Sandra Valero. Sin embargo, la composición del 'hit' ha corrido a cargo del cantautor Luis Ramiro y el artista Diego Cantero, miembro de 'Funambulista'. En el proceso creativo de la canción también han participado Alejandro Martínez y David Parejo.

Cuándo y dónde ver Eurovisión Junior 2023

Pero, ¿cuándo y dónde se celebra el Festival de Eurovisión Junior 2023? Este año, Niza ha sido la ciudad elegida para la celebración. Concretamente, la gala tendrá lugar en la sala Palais Nikaïa, con una capacidad para 9.000 personas.

Todas aquellas personas que deseen ver la actuación de Sandra Valero y el resto de participantes podrán hacerlo en La 1. Además, también se podrá seguir a través de RTVE Play, el canal de TVE Internacional y en YouTube.

A diferencia de lo que ocurre con la versión normal de Eurovisión, y como los más pequeños de la casa son los protagonistas, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidió que la gala comenzará a las 16:00 horas. Este año habrá que esperar poco para ver actuar a la representante española. Y es que la joven Sandra Valero será la primera en subirse al escenario de Palais Nikaïa.

Cómo votar por Sandra Valero de forma gratuita

Uno de los detalles más importantes de los festivales de Eurovisión es el televoto. En el caso del Festival de Eurovisión Junior 2023, se permite que los ciudadanos españoles puedan votar por la representante de España, en este caso Sandra Valero. Además, el peso final depende un 50% del jurado profesional de cada país y un 50% el público a través de las votaciones. Los telespectadores que lo deseen pueden emitir su voto a través de la página web oficial del festival y de forma completamente gratuita.

Ensayo de Sandra Valero en Niza.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el Festival de Eurovisión Junior 2023 cuenta con dos rondas de televoto. Una primera que se desarrolla dos días antes de la final y que da la opción de elegir a las tres candidaturas favoritas. Y, además, una segunda ronda que se abre después de las actuaciones de la final y durante un tiempo de 15 minutos. Una vez se cierra la página web, se contabiliza el voto del público y, tras cruzar los resultados con el del jurado, se nombra al ganador.

¿Cómo le ha ido a España otros años en Eurovisión Junior?

Si Sandra Valero logra hacerse con la victoria, sería la segunda vez que España ganaría el campeonato de Eurovisión Junior. La primera vez fue con María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla', en la segunda edición del certamen, que se celebró en la localidad noruega de Lillehammer.

En el año 2005, Antonio José y su canción 'Te traigo flores' consiguieron el segundo puesto en Hasselt (Bélgica). En esta ocasión, la candidatura de España se vio superada por Bielorrusia, que se hizo con la victoria. Ahora, años después, Sandra Valero llega a Niza para representar a España en Eurovisión. Hay que recordar que lo hace después del sexto puesto conseguido por Carlos Higes con su canción 'Señorita'.

