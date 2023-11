Así se hizo 'Alexia. Labor Omnia Vincit', la docuserie sobre la futbolista del Barça que puede ganar el Emmy

"Estamos muy comprometidos con contar historias de mujeres extraordinarias. Nos motiva mucho". Javier Martínez y Luis Miguel Calvo son los productores ejecutivos de Alexia. Labor Omnia Vincit, la docuserie sobre la futbolista del FC Barcelona y que parte como la única candidata de nuestro país en la edición número 51 de los Emmy International.

"Tanto el proyecto como para Alexia, la nominación ha sido un regalazo y salto brutal", comenta Calvo en conversación telefónica con BLUPER días antes de la ceremonia, que tendrá lugar en Nueva York en la madrugada de este lunes, y en la que la Academia Internacional de la Televisión reconoce a los mejores formatos de televisión emitidos fuera de Estados Unidos.

Producido por You First Originales para Amazon Prime Video, la docuserie competirá en la categoría a mejor documental deportivo con la sudafricana Two Sides, la mexicana 30 Días para ganar y la australiana Harley & Katya. "Es un adversario potente por lo emotivo y dramático", aseguran sobre esta última producción, que se puede ver en Netflix.

En efecto, la nominación ya de por sí es todo un "éxito" porque vuelve a poner a nuestra industria en lo más alto. A lo largo de estos 51 años, sólo tres proyectos españoles han conseguido llevarse el prestigioso galardón: La casa de papel (2018), Pulseras Rojas (2015) y La Cabina de Antonio Mercero (1973).

En unos tiempos en los que las docuseries sobre deportistas de élite están de moda, ¿cuáles son los valores diferenciales de Alexia. Labor Omnia Vincit? Joanna Pardos, la directora, lo tiene claro al asegurar que "tiene una historia que trasciende del deporte". "Habla de nosotros, de nuestra sociedad. El espectador empatiza con cosas que también tiene que gestionar en la vida", explica. "Muchas veces, los documentales deportivos están focalizados en la época deportiva, pero el de Alexia nos cuenta una historia muy humana".

"Una historia que trasciende del deporte"

Pardos también destaca el "el momento histórico" en el que se encuentra el fútbol femenino, tras la consecución de España del Mundial. "Como narradores, es una suerte contar la historia de alguien en un momento en el que se produce una explosión que hace que su historia sea extraordinaria a nivel histórico", asegura. Por último, la responsable habla de la factura: "El documental tiene una parte poética, más cinematográfica"

Los responsables de la división de contenidos audiovisuales de la agencia You First exponen que vieron en Putellas una "oportunidad" en el mercado y la rápida respuesta de Prime Video para comprar el proyecto. "Efectivamente, han venido otras muchas caras sumando triunfos y relevancia para el fútbol femenino, pero Alexia quizás fue la primera", valoran.

Alexia Putellas.

Explican, además, que las características que tiene la compañía ya propiciaron trabajar en su figura. "Trabajamos con talento a nivel global, ya no sólo en deporte, también en entretenimiento, con caras en España y EE.UU. Entonces, el acceso que tenemos a este tipo de personajes, como a su biografía e intimidad, nos posiciona en una situación de ventaja frente a una productora externa que quiere hacer un proyecto así", cuenta Calvo. Precisamente, en su anterior trabajo también apostaron por otra mujer de éxito: Ona Carbonell: Empezar de nuevo.

Cuenta Joanna que el título, Alexia. Labor Omnia Vincit, fue una de las primeras ideas que tuvieron. La frase escrita en latín y que viene a decir algo así como "el trabajo todo lo vence" es uno de los tatuajes que la futbolista luce en la espalda. "Es Alexia en estado puro", dice. "Es una tía que siempre quiere lo más alto, mega trabajadora y que a la vez tiene esa cosa de acabar aceptando el destino que de una manera irónica acabó pasando en la serie".

Alexia Putellas se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Y es que si la docuserie arranca por todo lo alto, con la histórica consecución de su primer Balón de Oro, los tres capítulos de 50 minutos siguen a la jugadora de Mollet del Vallès en su peor momento profesional, con la grave lesión de rodilla que la dejó fuera de la última Eurocopa. Pero, como bien señala el título, Alexia fue constante y no dejó de trabajar en su recuperación para volver al césped en plenas condiciones. Su segundo Balón de Oro cerraría un 2022 agridulce.

El documental combina entrevistas a jugadoras nacionales como Virginia Torrecilla, Irene Paredes o Mapi León, nombres de talla mundial, como Nadine Kessler y Martina Voss-Tecklenburg, y sus ídolos Andrés Iniesta y Xavi Hernández. También aparece su entorno más cercano, esa parte "más invisible de los héroes deportivos". "Alexia fue muy generosa, mostrando sus vulnerabilidades, sin caer en el exhibicionismo. Y eso es lo que la convierte en un referente único", comenta Pardos.

El resultado es fruto de trabajo de "muchísimas horas" de grabación, bajo la inestimable ayuda de la propia Alexia, y del "entorno formidable que es su familia, que nos ha ayudado mucho a poder llegar ahí".

