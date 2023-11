El grupo neerlandés Synthetic Beat Brigade ganan el AI Song Contest, la Eurovisión mundial de la inteligencia

Fotograma del video del tema 'How would you touch me?'.

Este sabado, RTVE Play emitió el Song Contest 2023, conocido como la "Eurovisión" mundial de la inteligencia artificial. Y el grupo Synthetic Beat Brigade se convirtieron en los ganadores del certamen con la canción How would you touch me?, un tema sobre el amor inalcanzable entre el ser humano y la inteligencia artificial. Lograron 20,5 puntos, obtenidos de una votación mixta de público y un jurado especialista en IA y en la industria musical.

Para llevar a cabo su propuesta, el equipo neerlandés realizó un análisis de las canciones que habían concursado en el Festival de Eurovisión entre los años 2010 y 2019, para identificar los temas más populares. Comprobaron que el amor era el tema que solían tratar la mayoría de las canciones, y seguidas por las que se adentraban en la soledad y el arrepentimiento.

Para componer la letra utilizaron un modelo GPT-2 de código abierto, y para la música se valieron de diversas herramientas con la intención de conseguir un sonido agradable y adecuado para su reproducción en emisoras de radio. De esta manera, Synthetic Beat Brigade toman el testigo del tailandés Yaboi Haboi, el ganador de la pasada edición celebrada en Bélgica.

La cita de este año, que se celebró en A Coruña, lleva por lema Walking With AI (O Camiño da IA), y celebra la diversidad de maneras de trabajar la inteligencia artificial en la música en el ámbito internacional, con los artistas en el centro del proceso de composición.

AI Song Contest es un concurso internacional que muestra el potencial creativo de la música generada por IA. Está organizado por AI Song Contest Foundation. Desde su creación en 2020, AI Song Contest está en la vanguardia de la IA y la música, fomentando la innovación y promoviendo el diálogo entre artistas, científicos y el público. Los ganadores del año pasado recibieron premios en metálico y la oportunidad de una residencia artística de una semana en Sony CSL París.

Estos fueron las clasificaciones de todos los grupos participantes, entre los que había participantes de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Galicia, India, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Synthetic Beat Brigade con How would you touch me?: 20,5 puntos

DADABOTS con Bandschleifer: 19,3 puntos

PAMP! ft Ana Kiro con Florespiña (Thorny Flower): 18,9 puntos

Kemi Sulola, Harriet Raynor & Rebel Algorithms con VTGO (Vertigo): 18,9 puntos

Ceremony Shadows con Holy Water: 17,9 puntos

HEL9000 con the Metal is too important…: 17,8 puntos

DJ Swami con Synthetic Love: 17,4 puntos

Carmel Freeman con Reboot: 16,5 puntos

Auditory Virtual Observatory con Spectral Gymnopédie: 16,4 puntos

Berfoed con Revisit to the observatory: 15,7 puntos

