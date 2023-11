El representante de Israel en Eurovisión 2010 presume de firmar misiles dirigidos a Gaza

La guerra de Israel y Hamás en Gaza no ha cesado. Y para que el conflicto armado no cese, el cantante Harel Skaat ha puesto su grano de arena de una forma particular, y que muchos han clasificado de frivolidad: firmando misiles, tal y como él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram.

“Unos minutos después, los misiles ya estaban bombardeando objetivos de Hamas en la franja mientras todos cantábamos y sosteníamos unos a otros en las pistas. ¡En memoria de nuestros héroes! ¡En memoria de las almas que fueron tomadas!”, escribía el cantante, que ya en otras ocasiones había mandado sus mejores deseos a los soldados israelíes.

Harel Skaat fue el representante de Israel en el Festival de Eurovisión del año 2010. Elegido de manera interna, ofreció hasta cuatro canciones para ir al certamen. En el programa Kdam, que se celebró en los estudios de televisión Neve Ilan en Israel, interpretó Le'an Elayich, Le'hitkarev y Milim, y el jurado y el televoto decidieron que fuese el último de los temas el ganador.

En aquella edición, celebrada en Oslo, Harel interpretó Milim en la segunda semifinal, y obtuvo el pase a la gran final. Allí consiguió una posición número 14 sobre 25 países. España fue representada por Daniel Diges con el valls Algo pequeñito, y quedó justo detrás de Israel, en el puesto 15. El país ganador fue Alemania, con la canción Satellite de Lena.

Nacido en 1981, Skaat comenzó en el mundo de la música desde muy niño; ya con seis años participó en su primer concurso de canto, el cual ganó. Más tarde, en 2004, participó en el concurso de televisión A Star is Born, equivalente israelí de American Idol, y fue un claro favorito para la victoria. Sin embargo, terminó quedando en segunda posición, algo que no fue bien recibido por todos. En 2006 lanzó su primer disco, y en 2009, antes de Eurovisión, el segundo. Tras su paso por el Festival continuó en la industria musical, lanzando nuevos álbumes y sencillos, y haciendo largas giras por Israel.

