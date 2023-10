La noticia que a Sonsoles Ónega le encantaría dar en su programa: "Es un hecho que todavía no se ha producido"

Con Sonsoles Ónega como invitada de la última entrega de El novato, el programa de entrevistas de Joaquín en Antena 3, cuya segunda temporada sufre el efecto de la dura competencia que se libra los jueves contra MasterChef Celebrity y GH VIP. A pesar de ello, esta entrega mostró una faceta desconocida de la periodista, más distendida y en la que estuvo acompañada por colaboradores de su magacín, como Olga Viza, Valeria Vegas o Miguel Lago.

Ónega habló posteriormente de su experiencia en el formato de Proamagna y Atresmedia dentro de la entrevista que forma parte del contenido extra del programa. “Ha sido una súper experiencia, porque no estoy acostumbrada a hacer programas grabados y todo está fluyendo de una forma maravillosa”, comparte la periodista, considerando que esto se debe a “en parte como es él”, refiriéndose al exfutbolista del Betis.

“Por todo el equipazo de El novato también. Me lo he pasado muy bien”, confesaba la ganadora del Premio Planeta 2023 por Las hijas de la criada. Sobre los consejos que le dio la conductora de Y ahora, Sonsoles a Joaquín, está el tomarse las cosas con más calma. “Le he aconsejado que no se convierta en el protagonista de la información, que retenga bien los datos, que vaya al titular y, luego, que no se contagie de la emoción de los demás”, compartía.

“Es que le he visto dando botes como si le hubiera tocado la lotería y no, Joaquín, no te ha tocado la lotería”, agregaba Ónega, con un tono de consejo y sonriendo. La periodista recordó su época como becaria y cómo funcionaba el periodismo en ese momento. “En la época en la que era becaria y hacía prácticas durante los veranos, he llevado muchos cafés y muchos teletipos. Ahora no hay teletipos de papel, pero en esa época sí. Tenía que llevarlos a la mesa del jefe o del responsable de sección”, recordaba.

Joaquín y Sonsoles Ónega en 'El novato'.

“Situaciones así, he vivido muchas. Me he comido también marrones importantes o la típica cobertura a la que nadie quiere ir y te miran y te envían porque eres la última que acaba de llegar. De ésas, así”, rememoraba la periodista. Y es justo después cuando revela esa noticia que sueña poder dar algún día.

“Me repito mucho, porque todavía no se ha producido: la investidura de una presidenta de Gobierno. Me encantaría contarla. Es más, sería muy pesada, por intentar salir del plató y estar en el Congreso de los Diputados contando que, por fin, tenemos una mujer presidente del Gobierno. No sé si lo voy a poder hacer realidad alguna vez”, confesaba.

