Frank Blanco recuerda cómo un incómodo momento con Mercedes Milá se convirtió en una anécdota para reflexionar

Si hay algo que se hace evidente en la evolución de la sociedad es que se van percibiendo actitudes de manera distinta en la actualidad. Sobre ello, ha hablado Frank Blanco, al recordar una incómoda situación que vivió con Mercedes Milá cuando era presentador de Anda ya, el icónico programa matutino de Los 40. Un momento que ha revelado que, actualmente, quizás hubiera reaccionado de otra manera.

Blanco acudió al programa A las bravas de Cadena Ser. A la hora de recordar sus mejores momentos en la radio, el presentador catalán se acordó de cuando recibió en su programa a Mercedes Milá y cómo esta le saludó de una manera que le dejó estupefacto: tocándole sus genitales. “Llevábamos meses detrás de esa entrevista. Algo pasó en el programa de Wyoming, El Intermedio, que lo hablamos en el programa. Le enviamos el audio a ella y se excitó tanto que quería venir al día siguiente”, compartía en el formato presentado por el cómico Raúl Pérez.

“Solo la había visto una vez en mi vida. No teníamos confianza. Se dirigió a mí y me tocó con su mano mis testículos. Yo me preguntaba el porqué de todo eso”, continuaba, revelando que Milá le justificó su actitud. “Es para si los tienes [los testículos] como Wyoming”, explicó.

“A partir de ese momento, como suele pasar con ella, mandó en la entrevista. Hizo lo que le dio la gana porque yo no salía de mi asombro: acababa de recibir a Mercedes Milá en mi estudio de radio y me había tocado los huevos”, continuaba. El comunicador reveló que su reacción, actualmente, podría haber sido distinta. “Esto, a día de hoy, no sé si me lo hubiera tomado bien sin tener confianza”, remarcaba.

Mercedes Milá y Frank Blanco en 'Gran Hermano'.

A pesar de ello, Blanco sólo ha tenido halagos para la veterana periodista, a quien considera su “ídolo”. Es más, el catalán rememoró que su relación con ella fue a mejor tras ese incidente, dado que tuvieron que trabajar junto durante la etapa en la que coincidieron en Gran Hermano. Aunque la anécdota tiene la novedad que Blanco ha comentado que su reacción sería distinta en la actualidad, el presentador ya había hecho referencia a este momento.

Fue durante su etapa conduciendo Zapeando. En ese momento, dio un detalle que explica por qué Milá fue así de atrevida. “Una mañana le dije: 'Mercedes, si vienes, yo dejo que me toques lo huevos’. Y funcionó como reclamo”, reveló, lo que implicaba que el propio presentador le retó a Milá y ella, ni corta ni perezosa, aceptó el desafío.

