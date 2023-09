Rodrigo Cuevas rechaza presentarse al Benidorm Fest y ataca a los eurofans: "Son crueles y hunden a la gente"

Tanto los eurofans como todo amante de la música está pendiente de cuáles serán las candidaturas del Benidorm Fest 2024. El certamen no sólo sirve para elegir al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, que tendrá lugar el año que viene en Malmö (Suecia), sino que sirve como exposición para una serie de cantantes y temas que, posteriormente, se han convertido en grandes éxitos en las listas. Canciones como Ay, mamá de Rigoberta Bandini o Nochentera de Vicco han arrasado tras su paso por Benidorm.

Con los plazos para presentarse al Benidorm Fest 2024 a punto de cerrarse, será el 10 de octubre a las 23:59 horas cuando finalicen, ya hay artistas que han descartado participar. Es el caso de Rodrigo Cuevas. El artista asturiano se cae de las quinielas de quienes apostaron por él como posible candidato. Ha sido el propio Cuevas el que ha rechazado presentarse. Pero es más, dado que ha cargado duramente contra los eurofans.

El cantante de 38 años ha acudido al programa Cafè d’idées, el cual presenta Gemma Nierga para las desconexiones territoriales de La 2 por parte de TVE Cataluña. Cuando le han preguntado sobre una posible candidatura, el ovetense ha confesado que ha descartado ir completamente. “No, no me presentaré”, revelaba, para justo después decir el motivo por el que no irá. “Mira, los eurofans son muy crueles y hunden a la gente. Y yo no estoy para eso, yo estoy mayor, yo no estoy para ir a concursos de nada”, explicaba.

[Rayden: “Cualquier cosa que denigre o que excluya no tiene sentido en un festival de la canción]

Cuevas teme sobreexponerse en un certamen de tal calibre, a pesar de la gran visibilidad que da más allá de Eurovisión. “No quiero que nadie me juzgue, quiero que lo haga mi público. Yo quiero llegar a la gente a través del boca-boca, de una entrevista, de que me escuchen en la radio o Spotify o dónde sea. No quiero ir a un programa así de masivo”, manifestaba. El asturiano acudía al programa de La 2 para promocionar su nuevo álbum de estudio, Manuel de romería.

Rodrigo Cuevas en 'Cafè d'idées'.

La respuesta de Rayden

De hecho, Cuevas ha comparado el seguimiento de Eurovisión con el que hay en el fútbol, en el que las pasiones de los hinchas pueden llegar a ser muy vehementes. “Cuando la gente aprenda a ver las competiciones con un poco más de deportividad, entonces iré. Lo mismo me pasa con el fútbol, no me gusta el ambiente que genera. Que eso salte a la música me parece horrible, es una pena”, argumentaba.

Sus comentarios han generado la polémica en redes y también ha provocado la reacción de anteriores participantes del certamen, como Rayden. El cantante madrileño justo forma parte del comité del Benidorm Fest del año que viene y ha querido invitarle al asturiano a participar dentro de un tono muy diplomático. “Discazo de Rodrigo Cuevas. Espero convencerte de que el Benidorm Fest no es un concurso donde competir, es un festival y espacio donde compartir relatos tan necesarios como el tuyo. Gracias por tu arte”, escribía en la red social X (anteriormente llamada Twitter).

Discazo de @RodrigoCuevasG. Espero convencerte de que el BF no es un concurso donde competir, es un festival y espacio donde competir relatos tan necesario para el tuyo. Gracias por tu arte.https://t.co/OHOBrRhLv2 — R A Y D E N | David Martínez Álvarez (@soyRayden) September 29, 2023

Sigue los temas que te interesan