‘4 estrellas’ recorta su capítulo por la duración de ‘Masterchef’ y TVE habla de “legítima estrategia”

La serie 4 estrellas arrancó este jueves 21 de septiembre sus emisiones a las 21:53 horas. Todo tiene un límite fue el título del episodio, que finalizó a las 22:33 para dar paso a MasterChef Celebrity. Así, estuvo en antena durante 40 minutos. El lunes y el martes, la ficción acabó a las 22:54, y el miércoles, a las 22:49 horas.

Sin embargo, si uno ve el capítulo a través de RTVE Play, podrá comprobar que Todo tiene un límite dura 47 minutos. Algo que no han pasado por alto los seguidores de esta ficción ambientada en el pueblo ficticio de Vera del Rey, que se han quejado a través de las redes sociales de lo que consideran un maltrato a la producción de Good Mood. El recorte tendría como justificación adelantar el comienzo de MasterChef Celebrity, programa que anoche fue lo más visto del prime time, frente a GH VIP y Joaquín, el novato.

En concreto, se eliminó una trama de Luz (Ana Jara) y Ainhoa (Belén Écija). Esta no sería la primera vez que 4 estrellas sufre la tijera en su duración por cuestiones de programación. Sin embargo, los seguidores se han enojado porque las secuencias eliminadas son importantes para la historia.

María Escario, la Defensora de la audiencia, ha salido a dar explicaciones, y afirmando que los fragmentos eliminados se podrían ver próximamente, en concreto, dentro del capítulo del próximo lunes 25. “Dada la larga duración del programa MasterChef Celebrity, se solicitó a la productora de la serie 4 Estrellas que redujera unos minutos el capítulo emitido ayer”, explica Escario, que ha detallado cuál fue el problema. Y es que “los responsables de RTVE Play no fueron informados de esta modificación y publicaron en la plataforma el capítulo que en principio iba a ser emitido en lineal”.

Para Escario, el recorte “legítima estrategia de programación que sólo busca obtener un mejor resultado de audiencia y por tanto de la rentabilidad de los programas de la televisión pública, a la que se le exige ser competitiva”. Algo que iría referido más hacia MásterChef Celebrity que hacia la serie en cuestión, que ha conseguido un público muy fiel. Sin embargo, añade que “lo que no debió ocurrir es lo sucedido el pasado jueves 14 con el corte brusco y precipitado del capítulo correspondiente. Es algo que he compartido ya con los responsables y confío en que no vuelva a ocurrir”.

Las estrategias son lícitas aun no gusten pero igual debería haber un criterio común de ofrecer en el directo lo mismo q subes a tu plataforma online. Pedirle a 1 medio de comunicación q tengan comunicación entre sus dptos no debería ser algo de la audiencia #4estrellas #luznhoa pic.twitter.com/z6TGHa80uN — B7 (@cacafrutti77) September 22, 2023

