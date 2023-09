Toñi Moreno habla de su orientación sexual en ‘MasterChef Celebrity’: “No quiero etiquetas”

Este jueves, la prueba de exteriores de la tercera gala de MasterChef Celebrity se desarrolló en Cantabria, en concreto, hasta San Vicente de la Barquera. Y, como no podía ser de otra manera, el programa recibió como invitado a su vecino más ilustre, David Bustamante, quien fuese participante de la sexta edición.

El artista reconoció que el concurso para él fue “durillo”, pero que tenía ganas de volver a ver a los jueces. “Será el síndrome de Estocolmo”, bromeaba David con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. “¿Quién es el Bustamante o la Bustamante de la edición?”, preguntó con humor, sobre cómo vivió la competición con la emoción a flor de pie.

“Tienes ‘sustitutora’”, le confirmaba Samantha. Estaban hablando de la presentadora Toñi Moreno, que reconocía que ha “llorado en los tres programas” que lleva. El de El aire que me das entonces relataba cómo Toñi siempre le ha dicho que vaya a su casa, que hace muy buenos pucheros, y que tendría fama de buena cocinera. “Puchero son los que hacen, pero llorando”, saltaba entonces Pepe Rodríguez.

“Ya me han puesto la etiqueta de la llorona y la de la que no sabe cocinar”, contaba Toñi en un inserto. “Nunca me gustaron las etiquetas. La gente me decían: tú por qué no hablas de si tienes novia o novio. Y yo decía: porque me van a poner una etiqueta, y no quiero etiquetas”, afirmaba.

Hay que destacar que Toñi Moreno siempre mantuvo muy alejada su vida personal de los medios de comunicación. Sin embargo, en el año 2018, estaba entrevistando en Viva la Vida a Laura Pausini, y le dijo a la italiana que tiene todo lo que ella desea, pues le encantaría cantar y ser madre. “El marido te lo puedes quedar”, añadía Moreno. “¿Te gustan las mujeres?”, preguntó entonces la italiana. Y la presentadora intentó salir del paso diciendo “me gustas tú”.

Hace unas semanas, en Más vale Sábado, Toñi explicó que agradecerá a Laura Pausini “toda la vida que me sacara del armario, porque era un secreto a voces. Era como tapar el sol con un dedo, y me liberé desde ese día. Fue para mí una maravilla, así que se lo agradeceré toda la vida”. Tras aquel momento en el plató de Telecinco, Moreno se sintió mucho más libre, y comprendió que “la primera homófoba” era ella misma, pues no se aceptaba, y que sentía que “vives tu vida como si no te permitieras vivir tu vida, vives la vida de los otros”.

