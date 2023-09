Patricia Pardo advierte muy seria sobre Rosa Peral en 'Vamos a ver': "Es culpable con sentencia firme"

El estreno de El cuerpo en llamas se ha convertido en uno de los éxitos españoles en Netflix. La ficción creada por Laura Sarmiento (Intimidad) y protagonizada por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y José Manuel Poga ha cautivado al público y ha traído de nuevo a la actualidad el caso de la Guardia Urbana. De hecho, ha saltado la polémica al documental, Las cintas de Rosa Peral, al descubrirse que sus directores han realizado una producción no imparcial, sino de parte.

La asesina ha hablado con Cataluña Radio tras el estreno de la serie de Netflix y la docuserie. Peral ha buscado defenderse, intentando crear desconfianza en la policía y en la investigación que hubo, así como en la condena que tuvo. Eso sí, antes de compartir las declaraciones, Patricia Pardo, copresentadora de Vamos a ver, ha querido derrumbar cualquier intento de poner en duda que Peral sea culpable del crimen en su programa.

"Advertirle a la propia Rosa que cualquier alegato en pro de su defensa es estéril porque está condenada por sentencia firme a 25 años de prisión por haber acabado con la vida de su pareja, Pedro. Ella está de máxima actualidad por la serie y el documental", dijo la copresentadora en su programa, dado que el caso ha vuelto a ser de actualidad por la serie y la polémica relacionada con el documental de Manuel Pérez y Carles Vidal.

Peral ha intentado crear la duda sobre la sentencia culpatoria y así dar la impresión de ser inocente. Pardo ha recordado que es, ante los ojos de la justicia, una "asesina". "Hay que tener en cuenta su capacidad de seducción y manipulación. Fue necesario explicar en sala sus relaciones para que los miembros del jurado popular entendieran su modus operandi", señalaba.

"Nos dan igual las relaciones sexuales o afectivas que hayan tenido, pero era una pieza fundamental para entender su comportamiento. Me preocupa esta halo de misterio. No perdamos la perspectiva, es una asesina" proseguía la presentadora, recalcando que no se trata de un caso en el que haya una duda razonable, dado que está investigado y con una condena en firme.

Rosa Peral habla del daño que podría estarle haciendo a sus hijas la serie y el documental sobre el crimen de la Guardia Urbana



