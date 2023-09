Sor Lucía Caram recuerda un conflicto en ‘Sálvame’ y Jorge Javier echa balones fuera: “No me suena”

Sor Lucia Caram fue la invitada de Cuentos chinos de este lunes. La mediática monja, en esta ocasión, habló de la acción humanitaria que ha estado desarrollando en Ucrania, y, de paso, aprovechó para hablar con Jorge Javier Vázquez de otros temas.

Así, Jorge le preguntó por cuál sería el número de teléfono más sorprendente de los que tiene en su agenda, y que si, por ejemplo, tendría alguno de la Casa Real. Entonces sor Lucía explicó que no le gusta la monarquía, ni siquiera Letizia, pero que estaría dispuesta a recibir cualquier tipo de ayuda.

“Entrevistar una monja siempre tiene algo como como no es usual”, explicaba Jorge Javier Vázquez, que quería saber “cuál es la pregunta que más te molesta que te hagan por tu conducción de monja”. Sor Lucía explicó que con aquellas cuestiones en las que le piden “que me posicione en temas que no me interesan. Muchas veces la gente se piensa que cuando te hablan de sexo es cuando te pones nervioso, y yo tengo problemas de este tipo”, aseguraba la religiosa.

“Yo creo que me molesta cuando estoy haciendo una entrevista y se está prejuzgando o se empieza a atacar este alguna de las cosas que estoy haciendo. A mí me pasó, por ejemplo en Sálvame”,

“No me suena Sálvame”, ironizaba Vázquez. “No te suena de nada, ¿no?”, continuaba diciendo la invitada, que contó cómo “uno de tus colaboradores, que era muy calvo, muy calvo, se tiró en contra de mí, como juzgando lo que estaba haciendo y le dije: yo he venido aquí a hablar de otra cosa y te pido que no te metas en esto este tipo de cosas”. El conflicto no fue a más porque “lo neutralizamos los compañeros del plató”.

Vázquez preguntó si se estaba refiriendo a Kiko Matamoros, y sor Lucía lo confirmó. “Yo le tengo un cariño tremendo”, aseguraba el presentador, que propuso que la monja y él se viesen un fin de semana. “No tengo particular interés, pero no tendría problema. A lo mejor aprovecharía para explicarle lo que estoy haciendo y decirle que me he eche un cable en Ucrania”, afirmaba, y Jorge añadía que Matamoros “seguramente lo haría seguramente lo haría”.

