El comentado playback de Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’ tras llevar a 13 músicos al escenario

Isabel Pantoja fue la gran invitada de El Hormiguero en el arranque de la nueva temporada. La tonadillera dio detalles de su próximo disco, que saldrá en Navidad, y relató cómo ha sido de duro para ella regresar a los escenarios tras la muerte de su madre en septiembre de 2021.

Tras charlar con Pablo Motos, y con las hormigas Trancas y Barrancas, Motos dio paso a la clásica película de inicio de curso, en la que comparte protagonismo con los invitados de la temporada anterior. Mientras el público la veía, Motos contó que irían pasando los músicos que acompañarían a Isabel en su actuación final. En total, eran 13 los músicos, tal como detalló el presentador, quien, dando sensación de que sería todo en directo, explicó que había que preparar el correspondiente cableado.

“No podías venir sin cantar”, dijo Motos a la invitada, ya en el centro del plató. “Siempre que vengo a tu programa me encanta a cantar, que es lo mío, a lo que me dedico, y estoy encantada de la vida de venir a cantar”, le respondía Pantoja, que interpretó el clásico Embrujá por tu querer, con nuevos arreglos.

A pesar de sacar pecho por su profesión, lo cierto es que Isabel no cantó en El Hormiguero, o, al menos, no como en su visita de enero de 2017, aquella que marcó el máximo histórico del formato de Antena 3, con casi 5.000.000 de espectadores. Y es que se limitó a hacer un evidente playback por el efecto de la voz, y además, no había ningún cartel que indicase, como suele ser habitual, que la voz era en directo.

Al terminar la canción, el publico comenzó a corear para que hiciese otro tema, y ella, encantada, accedió, ofreciendo su clásico Garlochí. Ahí algunos músicos pasaron a hacer las veces de palmeros, dejando una estampa particular que no pasó desapercibida en las redes sociales. Así, los espectadores compartieron todo tipo de impresiones, desde los que se sentían decepcionados a los que consideraban que, a pesar de no haber cantado en directo, la actuación seguía siendo fantástica.

En riguroso Playback 😂🤣😂🤣😂 — Piedrita (@FRANLOPEZMORENO) September 4, 2023

¿El playback que está haciendo la Pantoja? Jajajajaja se le nota mucho #PantojaEH — 🏳️‍🌈🇪🇸☆Jose Pablo☆🇪🇸🏳️‍🌈 (@jpablofr92) September 4, 2023

tragarme todo el h*rmiguero🤢 para ver a la pantoja cantar y que acabe haciendo playback la doña💀 — 𝐚𝐢𝐝𝐚♡ (@bonanitpunpun) September 4, 2023

Tremendo playback nos está regalando la Pantoja en El Hormiguero 🤣



Luego se llena la boca diciendo que lo hace todo por los fans, y que tenía muchas ganas de volver a los escenarios.



Vaaaaa, vengaaaaaaa 🤣🤣🤣🤣 — Mrs. (@meritxell_24) September 4, 2023

Era necesario 13 músicos para un playback de la Pantoja? @elhormiguero — JuanK (@_juank6) September 4, 2023

La Pantoja llevándose a media orquesta a @El_Hormiguero y diciendo “a mí lo que me gusta es cantar y voy a cantar”.

Toma playback!! 🤣🤣🤣🤣 #MePixe #PantojaEH — José Joaquín (@jjoaquin81) September 4, 2023

