'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de esta tarde Ken Appledorn, Armando del Río, Amaya Valdemoro e Irma Soriano

El mundo de la televisión, la interpretación y el deporte convergen esta tarde en Pasapalabra. Y es que el concurso de Roberto Leal en Antena 3 recibe nuevos invitados para ayudar a los concursantes para acumular segundos. En esta ocasión, los afortunados son Ken Appledorn, Armando del Río, Amaya Valdemoro e Irma Soriano, quienes permanecerán en el formato hasta el próximo 1 de septiembre. Repasamos a continuación sus trayectorias.

Ken Appledorn nace en Míchigan, Estados Unidos, en el año 1980. Durante su etapa de estudiante estuvo seis meses en Sevilla, ciudad de la que se enamoró y a la que volvió a vivir una vez se graduó. En la capital andaluza se forma como actor. En televisión le hemos visto en series como Aída, Museo Coconut, Yo soy Bea o Bandolera. Sus trabajos más destacados son en Arde Madrid de Movistar + y Refugiados, de laSexta, y colaboró en El último show, de Aragón TV, y Así es la vida.

En cine protagonizó la película independiente Casting, que le valió el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga. También logró el aplauso de la crítica con el largometraje The extraordinary tale of the times table, sin olvidarnos Rifkin’s festival, de Woody Allen, y Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera.

Armando del Río nació en Zaragoza hace 51 años, y lleva más de 30 dedicado al mundo de la interpretación, si bien inicialmente estudió dirección de cine, algo que compaginaba con su faceta de actor teatral.

Entre sus trabajos más destacados en la pequeña pantalla se encuentran Hospital Central, Sin tetas no hay paraíso, Gran Reserva o El nudo, un thriller de Antena 3 en la que su personaje Javier se convierte en el centro de una truculenta historia ocurrida en una universidad privada madrileña. También hay que destacar su trabajo en Amar es para siempre, en el papel de Rogelio / Tomás, y en Centro médico, de Televisión Española, como el doctor Carlos Merino. Eso sin olvidar sus trabajos más reciente, Servir y proteger, de La 1 y Mía es la venganza, de Telecinco.

Amaya Valdemoro tiene una trayectoria como jugadora de basket es más que notable, y está considera como la mejor baloncestista femenina española de la historia. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y los de Pekín en 2008, ha ganado 3 anillos de la WNBA, tuvo el récord de ser la jugadora internacional con más partidos jugados y desde el pasado mes de octubre está incluida en el Hall of Fame del Baloncesto Español en la promoción de 2019.

Con 14 años empieza a jugar en 1.ª B y con 15 debuto en división de honor y se convierte en profesional. En la Liga Femenina de España ha militado en equipos como el Salamanca Halcón Viajes, Pool Getafe o Ros Casares Valencia y Rivas Ecópolis. Además, durante unos años estuvo jugando en Rusia en los equipos CSKA Samara y CSKA Moscú, sin olvidar su paso por la liga brasileña y turca.

Nacida en Jaén en 1963, Irma Soriano es una periodista y presentadora de televisión de gran trayectoria. Comenzó su andadura en la radio, y despuntó gracias a ser una de las "chicas Hermida" en Por la mañana, de TVE.

Ha presentado programas de televisión como La ruleta de la fortuna, El Gordo o De tarde en tarde, de Canal Sur. En llos últimos años ha sido colaboradora de programas como Sábado Deluxe y Hora punta, concursó en GH VIP, y demostró su don escénico en Mediaset Night Fever.

