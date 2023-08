6 curiosidades televisivas de Irma Soriano, la invitada de ‘Pasapalabra’ de esta tarde

La presentadora Irma Soriano se colará las próximas tardes en nuestros hogares. Y es que es una de las invitadas de Pasapalabra, formato en el que participó por última vez en 2021. A punto de cumplir 60 años (el próximo 30 de septiembre), Irma es una profesional de esas que han dejado su huella en la televisión, y por ello, vamos a repasar su trayectoria a través de una serie de curiosidades.

1. Comenzó su carrera con Jesús Hermida. Formó parte de las llamadas “chicas Hermida” que copresentaban Por la mañana de La 1 junto a Jesús Hermida. Con ella estaban también, entre otras, Nieves Herrero y Consuelo Berlanga, con las que ha mantenido una estrecha amistad a lo largo de los años. Con Nieves Herrero, Belinda Washington y Mariló Montero, estas dos últimas, también “chicas Hermida”, capitaneó una sección en Madrid Directo de Onda Madrid en 2020.

2. Fue una estrella de la primigenia Antena 3. Allí condujo programas como La ruleta de la fortuna, y llegó a aparecer en las cajas de los juegos de mesa. El gordo, Esto se anima o Quiéreme mucho fueron otros de los formatos que condujo en la cadena a la que hoy regresa. Su momento más recordado, y no para bien, fue cuando dio las Campanadas para recibir 1994, pues hubo un fallo en su narración y dejó a los espectadores sin comerse las uvas.

[Irma Soriano, un ejemplo de la falta de complejos a la hora de hacer televisión]

3. Ha hecho una importante carrera en las autonómicas. En Canal Sur se hizo cargo de las tardes con De tarde en tarde, donde incluso protagonizaba una pequeña telenovela en directo con otros colaboradores del espacio. En la tele andaluza también presentó El programa de Irma, Irma de noche o Escalera de color, en la que entrevistaba a famosos mientras todos cenaban. En Castilla-La Mancha estuvo al frente de Irma de tarde y Vente conmigo.

4. Fue concursante de GH VIP en el año 2017. Allí labró una buena amistad con Emma Ozores, que se acabó resquebrajando por la convivencia, y tuvo choques (y no pocos) con la polémica Aída Nízar. Más tarde, reconoció que cuando tuvo la oferta para participar sobre la mesa, compañeros como Toñi Moreno le recomendaron que no lo hiciese. Eso le permitió ganarse un hueco en Telecinco, en programas como Sábado Deluxe. Ella misma reconocía que vio el reality como una oportunidad para trabajar, y que, de hecho, había llamado a dos televisiones pidiendo trabajo antes de aceptar la oferta de Mediaset, pero que no obtuvo respuesta.

5. Demostró sus dotes escénicas en Mediaset Night Fever. Irma Soriano siempre ha sido una todoterreno de la televisión, y además de presentar, la hemos visto actuar o incluso cantar. A todo esto y más pudo dar rienda como concursante de Mediafest Night Fever de Telecinco, donde cantó con Adrián Martín, Vicky Larraz o Rafa Sánchez, ganó emulando a Pastora Soler en Eurovisión, se convirtió en drag queen e hizo una coreografía. Fue la última eliminada del concurso, que a la semana siguiente cambió de rumbo justo antes de ser cancelado.

6. Desveló su nombre completo en Salsa Rosa. En el año 2004 visitó el programa de corazón de Telecinco, y allí explicó que Irma Soriano es su nombre artístico. “Yo soy María Inmaculada Concepción Jerónima Soriana Bolívar”, explicó la andaluza. “Risitas, ¿no? Pues que sepáis que hay otros nombres peores”, dijo al público tras escuchar cómo bromeaban por su revelación.

