Belén Esteban desea “suerte” a Ana Rosa Quintana con ‘TardeAR’: “Telecinco, la verdad, no va muy bien”

Belén Esteban está de vuelta a la palestra. Tras varias semanas de grabación del reality de Netflix en el que varios excolaboradores de Sálvame buscan trabajo por diferentes países americanos. Y sobre esta nueva producción, que fue anunciada de forma oficial el mismo día que Sálvame acababa, se ha pronunciado en unas declaraciones a los medios.

“En octubre sale nuestro programa. Han sido unos días de fantasía pura. No puedo decir nada, pero la gente lo tiene que ver”, aseguró la ganadora de GH VIP, quien había acudido al estreno de Mi soledad tiene alas, el debut de Mario Casas como director de cine. De momento, poco más se sabe sobre este nuevo espacio, si bien se apuntó en su momento que trataría de una búsqueda de empleo ahora que se habían quedado sin programa. Del mismo modo, se sabe que reflejará su periplo por varios programas de Estados Unidos, de los que ya llegaron imágenes en su momento.

De paso, Belén Esteban quiso zanjar los rumores de los últimos tiempos, que apuntaban a una crisis sentimental con su pareja Miguel Marco. Así, asegura encontrarse “muy feliz” y añade que sigue con su marido: “sigo casada”. En ese sentido, hay que recordar que el pasado julio exigió, a través de un comunicado de Instagram, “el cese inmediato de cualquier referencia hacia don Miguel Marcos Martín, puesto que atenta contra su privacidad, produciendo daños a su intimidad y a su entorno familiar”. Y aseguró que su esposo “se verá obligado a emprender acciones judiciales contra las personas, cadenas y medios, por atentar contra la vulneración de los derechos de una persona”.

Aunque ya no se cuele en nuestras casas cada tarde, Belén asegura seguir trabajando. “No estoy en el paro, para los que se lo preguntan. Sigo siendo de la Fábrica de la Tele. Y por cierto: hay sorpresitas”, asegura. De esta forma, queda en el aire la posibilidad de que ya esté trabajando en algún nuevo formato de la productora.

Con mucha sinceridad, Belén no ha escondido cierto dolor con la que fue su casa televisiva durante más de diez años, y de la que fue imprescindible en magacines y realities, aunque no desea tener rencor. El hueco que antaño ocupó Sálvame pasará el próximo septiembre a manos de Ana Rosa Quintana, que estrenará el espacio TardeAR. “Me alegro mucho. Espero que tenga suerte, porque Telecinco, la verdad, no va muy bien. Y espero que ahora empiecen a estar un poquito mejor. Yo, de verdad, quiero a Mediaset muchísimo, y conmigo se han portado muy bien... pero bueno, Sálvame no sería tan malo”, exponía.

Quien sí tiene programa ya asegurado, y de la mano de La Fábrica de la Tele, es Jorge Javier Vázquez. Y es que en breve estrenará Cuentos chinos, que está llamado a competir contra El Hormiguero en la franja del access prime time. “Estoy muy contenta con la vuelta de Jorge, es el mejor presentador que hay en la cadena”, afirma sobre su compañero.

