El Maestro Joao vuelve a leer traseros en televisión: esta ha sido su predicción sobre Valeria Ross

El Maestro Joao es uno de los videntes más conocidos del actual panorama televisivo. Joao despuntó al participar en Supervivientes 2018. Se quedó a las puertas de la final, y sus mejores momentos los dejó gracias a su don de leer el futuro según al forma del culo. Llegó a predecir el porvenir de varios compañeros en la isla, y también hizo lo propio con Jorge Javier Vázquez en el plató.

Más tarde se hizo un hueco en Telecinco, como concursante o colaborador, y en la actualidad, Joao es colaborador de Zapeando, y allí debutó hace dos meses leyendo el culo a Dani Mateo. “Te vienes cambios importantes. Vas a tener elecciones continuadas en tu vida. Vas a cambiar el mobiliario del jardín o algo porque tienes cambios hogareños”, le dijo entonces al presentador, mientras analizaba los glúteos con las manos. “Hay un camino muy largo de éxito porque se ve profundidad”, agregó, señalando que ve al presentador convertido en padre, algo que logró arrancar un aplauso entre el público.

Este jueves, Joao ha vuelto a realizar en ese mismo programa una lectura de trasero, y la elegida para disfrutar de su supuesta visión del futuro ha sido Valeria Ros, la presentadora sustituta del espacio de laSexta. “Me encanta que me lean el culo”, bromeaba Valeria antes de pasar a una mampara cubierta por una cortina morada. “Eso no es un lunar, es un mordisco que te han dado”, expresaba entonces el Maestro, al ver semidesnuda a su compañera.

“Eres una mujer muy profunda e intuitiva. Y en lo espiritual tienes un canal abierto por donde te entra algún espíritu o muerto para hablarte por ahí”, exponía el futurólogo, aportando algo de humor a la situación. No le ha dado, sin embargo, grandes expectativas en lo referido al amor, y augura “mucho drama” con gente muy diferente, algo que habría visto en el hecho de tener las nalgas muy separadas. “Vas a tener una pareja conocida, porque pone aquí que va a dar mucho de que hablar”, añadía. Sí le dio esperanzas en lo referido a la vida profesional, y aseguró que “vas a hacer fortuna de aquí a tres años con algo que tiene que ver con el azar”.

Logan Sampedro, María Jesús Ruíz, Hugo Paz y Romina Malaspina, compañeros suyos en Supervivientes, Rafa Mora o Andreu Buenafuente son otros de los televisivos que han tenido la particular suerte de enseñar sus posaderas al Maestro Joao para que les lea el futuro en otras ocasiones.

