Ramón García consuela a la alcaldesa de Tineo, tras sus lágrimas al quedarse fuera de la final del 'Grand Prix'

La primera semifinal del Grand Prix ha sido de infarto. Aguilar de Campoo consiguió clasificarse frente a Tineo. Justo antes de la prueba final, el pueblo palentino tenía una ligera ventaja de un punto frente a la villa asturiana, 23 frente a 22. Con lo cual, la prueba de El diccionario resultaba fundamental para ver cuál de ellos accedía a la final. Un desafío del que salió como perdedor Tineo, provocando el desconsuelo de su alcaldesa. Tales fueron sus lágrimas, que Ramón García tuvo que interrumpir brevemente el pase a la final para consolarla.

Y es que la prueba no podía haber salido peor para el pueblo asturiano. Y es que, de las tres palabras planteadas, el equipo azul no acertó ninguna. Ni la alcaldesa ni su madrina, Elena Furiase, ni tampoco el asesor consiguieron acertar. Precisamente, El diccionario es una prueba que, con cada error, el equipo pierde tres puntos. Y al fallar las tres palabras, esto se tradujo en restar nueve puntos al acumulado que tenían. Todo salió mal, dado que cuando una palabra resultaba cierta, ellos dieron una negativa por respuesta y viceversa, ya que se equivocaron al creer que otras resultaban verdaderas y descubrían que no.

Tres rondas que provocaron que la cara de Montserrat Fernández Álvarez, alcaldesa de Tineo, mostrase visiblemente su decepción y lástima, viendo cómo esta prueba certificaba que su pueblo se quedaba a las puertas de la final. Y es que el equipo amarillo acertó todas sus respuestas, obteniendo un resultado positivo de nueve puntos extra. Vamos, todo lo opuesto a lo que estaba viviendo Tineo. La ligera ventaja con la que partieron logró acrecentarse más, haciendo imposible cualquier remontada.

Una prueba brillante para Aguilar de Campoo, con la que lograron clasificarse para la final. A diferencia de los rostros del equipo azul, los del amarillo eran pura euforia, con su alcaldesa, María José Ortega Gómez, liderando y con José Mota como padrino. Una celebración lógica y muy merecida, al conseguir hacer pleno y convertirse en el primer pueblo en llegar a la final del regreso del Grand Prix.

'Grand Prix'.

Las emociones llegaron a flor de piel en ambos equipos y justo cuando la victoria se la llevó la villa palentina, la alcaldesa de Tineo no pudo aguantar más y rompió a llorar, al sentirse como parte responsable de no lograr la clasificación de su pueblo. Por supuesto, Ramón García no dudó en acudir a consolarla, interrumpiendo brevemente la celebración el equipo amarillo. “Me van a permitir que de un par de besazos muy grandes a Montse, a la alcaldesa de Tineo. Se le escapaban las lágrimas ahora, y me ha emocionado también a mí. ¡Enorme, alcaldesa!”, dijo el presentador mientras daba ánimos a la edil.

Por otro lado, se mostró un gran espíritu de deportividad, con ambos equipos felicitándose y con los concursantes de Aguilar de Campoo vitoreando a los de Tineo, valorando así que ambos pueblos lo habían dado todo en el juego.

