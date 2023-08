Una reportera de 'Informativos Telecinco', obligada a escupir en directo tras tragarse una mosca

Las conexiones en directo las carga el diablo. De eso saben bien los reporteros que deben cubrir diferentes noticias tanto para telediarios como para magacines y otros espacios informativos. Virginia Mayoral, periodista de Informativos Telecinco, ha vivido uno de esos momentos, cuando se ha visto obligada a escupir mientras cubría una noticia delante del Congreso de los Diputados, debido a que se había tragado una mosca.

En la edición de la tarde de este pasado lunes 14 de agosto, Informativos Telecinco cubría la noticia sobre la próxima formación de la Mesa del Congreso, prevista para este jueves día 17. Se trata de un momento clave, puesto que tanto el PSOE como el PP buscan imponer su formación para la mesa y ambos partidos están en intensas negociaciones con las demás formaciones políticas. Noticia que estaban cubriendo también otras cadenas.

Isabel Jiménez daba paso a Mayoral, quien estaba delante del Parlamento. Todo estaba siendo rutinario dentro de la información, aunque podía verse que la reportera estaba siendo molestada por una mosca, dado que utilizó una de las manos para espantar al insecto mientras que con la otra sujetaba el micrófono con el que estaba informando.

Viéndose como algo lógico, especialmente al ser temporada estival, en la que la proliferación de insectos se multiplica, lo que nadie esperaba es que la mosca terminase por meterse en la boca de la reportera. Mayoral reaccionó rápidamente, escupiendo al insecto. "Perdón", dijo a modo de disculpa y continuó informando sobre la noticia, demostrando así su profesionalidad.

Un contratiempo que, por otro lado, ha demostrado esa mencionada profesionalidad de Mayoral, quien sólo se inmutó cuando la mosca se introdujo en su boca. Es más, este ligero contratiempo no afectó a la información que la reportera estaba dando sobre las negociaciones para la Mesa del Congreso. Esto hizo que Isabel Jiménez continuase con la escaleta que el informativo tenía previsto.

La formación de la Mesa del Congreso será una incógnita hasta el final. Junts per Catalunya ha convocado una ejecutiva de la formación para el mismo jueves 17 de agosto, en la que decidirán su posicionamiento para la mesa. Con lo cual, no se sabrá su postura hasta esta reunión in extremis. Los votos del partido de Puigdemont, fugado de la Justicia española, son fundamentales para ver la fuerza del PSOE de Pedro Sánchez de cara a una posible investidura.

