Pablo Ibáñez, ‘El Hombre de Negro’, explica por primera vez por qué dejó ‘El Hormiguero’ en 2017

Muchos han sido los colaboradores de El Hormiguero que han dejado su huella en el programa y que son recordados años y años después. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, a Flipy, y también a Pablo Ibáñez, quien era conocido por su personaje de El Hombre de Negro, quien era conocido por su tono serio ante las diferentes pruebas del programa.

Fue en 2017 cuando Ibáñez decidió salir del formato de forma voluntaria. Llevaba en El Hormiguero desde que empezó en Cuatro en el año 2006, y en aquel entonces su presencia en el programa de Pablo Motos se había reducido a una entrega a la semana. El equipo del programa le invitó a reflexionar durante 24 horas, pero para él, la decisión ya estaba tomada.

“12 años increíbles unido a El Hormiguero por los que estoy lleno de agradecimiento. ¡Vivimos juntos momentos inolvidables, arriesgados y emocionantes! Gracias a todas las estrellas que han jugado conmigo, los directores que han apostado por mis locuras y a todo el equipo porque son increíbles”, escribió entonces sobre su adiós en las redes sociales.

Su marcha pilló por sorpresa, y ahora, seis años después, ha explicado en una entrevista en El Mundo por qué decidió cerrar esa etapa televisiva. “Ya eran muchos años y sentía que había hecho todas las cosas grandes que se podían hacer. Fui yo el que decidió dejarlo”, afirma. A Pablo Motos, presentador y director de El Hormiguero no le cayó bien la noticia, que fue bastante inesperada. “No le gustó, no. Pero llevaba un tiempo pensándolo y fue una decisión firme”, añade, detallando cómo los miembros del equipo intentaron convencerle para que continuase en el programa.

Su carrera en televisión fue bastante discreta desde entonces, y le vimos en Hora Punta, Bailando con las estrellas o ¡Vaya crack!, y poco más. En la actualidad, El Hombre de Negro regenta una tienda de la franquicia de la tienda Friking en Madrid y la primera y única tienda de caganers en la misma ciudad, de la que también es socio su hermano Juan, conocido por dar vida a la hormiga Trancas. Por esa razón, no parece que esté especialmente interesado en regresar al mundo de la televisión de forma inminente. “Uno no cierra la puerta del todo, pero yo estoy ahora en los negocios y es una vida más cómoda”, asegura.

