‘Pesadilla en El Paraíso 2’ y ‘¡Vaya vacaciones!’, los dos tropiezos de Telecinco en realities en 2023

Durante años, Telecinco fue la reina de los realities. Ya fuesen con grandes marcas consolidadas como Gran Hermano y Supervivientes, u otras de más bajo coste (y acogida más moderada), La casa fuerte, Campamento de verano o Pasaporte a la isla. Tal era su imán con los espectadores que las demás cadenas incluso tiraron la toalla de intentar replicar su éxito. Y es que Antena 3, por ejemplo, nunca tuvo un especial brillo con formatos como El Bus, El marco, La Granja, El Barco: rumbo a lo desconocido o La vuelta al mundo en directo.

La cosa ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Y es que Telecinco pasa por una fuerte crisis de audiencias, la peor de su historia, y por ello, en menos de 9 meses ha conseguido el triste titular de haber conseguido los dos realities menos vistos de su historia. Estamos hablando de la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, estrenada en enero, y ¡Vaya vacaciones!, que arrancó la primera semana de julio y que anoche escribió su punto final.

Este jueves, ¡Vaya vacaciones! fue líder de su franja de emisión en el capítulo en el que Jorge Pérez y Cristina Porta se alzaban con la victoria. Lograron un 9,7% de share y 762.000 espectadores. Esto representa la final menos vista de un concurso de telerrealidad. Su promedio de temporada ha sido de 9,9 puntos, por encima de la actual media de la cadena, pero no deja de ser bastante pobre. En espectadores, hablamos de 812.000 de media por entrega.

Cierto es que el haberse estrenado en verano, donde el consumo audiovisual es muy inferior al resto del año, no le habrá ayudado. Pero en otros veranos no sucedió esto. La casa fuerte, por ejemplo, tuvo un promedio de 1.905.000 espectadores con un 19% en el no tan lejano verano de 2020, más del doble que lo obtenido por el espacio de Luján Argüelles.

¡Vaya vacaciones! se libra del titular de ser el reality con menor cuota de pantalla de la historia de la cadena, pero no de espectadores. Y es que Pesadilla en El Paraíso 2, que terminó con un 9,7%, acabó firmando 926.000 seguidores de media por entrega, por lo que fue más visto.

Una vez finalizada la aventura, pueden ser muchas las causas por las que ¡Vaya vacaciones! no ha funcionado. Por ejemplo, que a buena parte de sus concursantes ya los hayamos visto en otros formatos y no supongan precisamente un chorro de aire fresco para la cadena. Makoke, Javier Tudela, Tony Spina, Marta Peñate, Jorge Pérez y Cristina porta, en concreto, quienes, casualmente, fueron los que se disputaron la final, ya han pasado por GH VIP, Supervivientes, Secret Story y todo lo que ha estado a su alcance.

En este repaso a los tropiezos de telerrealidad de Telecinco debemos incluir The Bachellorette: Para toda la vida, que se estrenó en Telecinco en diciembre de 2022, y que tras la emisión de su quinta gala pasó a emitirse en Cuatro. Cambió de días, de horarios, y se despidió de la audiencia con un paupérrimo 2,9% y 144.000 espectadores. El programa para encontrar el amor se descalabró en audiencias semana a semana, distanciándose (para mal) de otros espacios similares que tuvieron tibia acogida, como I love Escassi.

Por todo esto, Telecinco debe poner toda la carne en el asador con la nueva edición de GH VIP, eligiendo un casting muy potente, que interese no solo al público que veía el ya desaparecido Sálvame. Con famosos de verdad, que no necesiten una explicación de quiénes son y de dónde vienen, que den juego y que ofrezcan un gran show. De momento, la cadena parece muy confiada en el regreso del reality por excelencia. Tanto como para haber fijado su fecha de estreno hasta un mes y medio antes.

