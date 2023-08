‘Drag Race España’ abre el casting de su cuarta temporada: ¿Quién será la sucesora de Pitita?

El concurso Drag Race España, que se disfruta en atresplayer desde 2021, ya ha abierto el casting de su cuarta temporada, que previsiblemente se emitirá en la primavera de 2022. Las redes oficiales de la plataforma ha compartido este jueves el siguiente mensaje: “¡Racers! Atresplayer ya prepara la cuarta temporada de Drag Race España, que llega tras el éxito de la tercera edición. ¡El casting ya está abierto! ¡La búsqueda de las nuevas reinas ya ha arrancado!”. El anuncio llega solo unos días después de conocerse había sido renovada.

Para inscribirse hay que rellenar un formulario, en el que además de rellenar los datos personales e indicar el nombre artístico hay que responder unas cuestiones como: ¿Cuántos años llevas siendo drag?, ¿Cuántas veces te has presentado al casting? ¿Has ganado algún premio o concurso en tu trayectoria drag? ¿Por qué quieres formar parte de la cuarta temporada de Drag Race España?

De momento, España es de los pocos países que ha llegado a una cuarta temporada del formato, junto a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Drag Race España, un nutrido grupo de drags se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo. La prueba final consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores trajes, acorde a una categoría. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lip sync’. La peor quedará fuera de la competición.

Supremme de Luxe es la presentadora del concurso, en el que Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking han ejercido de jueces fijos hasta el momento. La ganadora se lleva un premio en metálico de 30.000 euros, además de un cetro y una corona, así como otros obsequios que varían según la temporada.

En ese sentido, hay que destacar que, con el paso de los años, Drag Race España se ha ido haciendo más grande, y también ha mejorado sus premios. Y es que en la última temporada la ganadora de cada episodio se alzaba con 2.5000 euros, mientras que las de las temporadas previas no se llevaban nada, o en el mejor de los casos podían recibir regalos tan peculiares como entradas para un concierto de Malú. Hasta el momento, Carmen Farala, Sharonne y Pitita son las tres ganadoras que han conseguido vencer en la competición.

A esta cuarta temporada hay que sumar una edición All Stars, formada por antiguas concursantes de las tres ediciones emitidas hasta la fecha. La temporada se grabó la pasada primavera, y está pendiente de estreno. Así, España se convierte en el primer país en tener un All Stars propio junto al formato matriz, RuPaul’s Drag Race, que lleva 8 All Stars en Estados Unidos. Canadá y Reino Unido, por su parte, han tenido ediciones “versus the world”, en el que reinas autóctonas compiten contra drags de otros países.

