'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Silvia Marty, Pablo Ojeda, Marina Castaño y Fernando Guillén Cuervo

Arranca el mes de agosto, y Pasapalabra no se va de vacaciones. En concurso de Antena 3 continúa su curso, con un bote que cada vez se acerca más al millón de euros. Y para que los participantes puedan alcanzarlo, contarán con la ayuda desde hoy y hasta el próximo día 3 de Silvia Marty, Pablo Ojeda, Marina Castaño y Fernando Guillén Cuervo. Repasamos a continuación sus trayectorias.

Silvia Marty, a quien conocidos en la serie Un paso adelante, de Antena 3. Luego participaría con personajes menores en Los Serrano u Hospital Central, hasta que llegó a sus manos la serie Lex, de nuevo, en Antena 3. En la pequeña pantalla seguimos viéndola en las producciones Amar en tiempos revueltos, Perdóname Señor, El continental, Desaparecidos y Acacias 38. En la actualidad tiene pendiente de estreno la comedia Machos Alfa, de Netflix, de los mismos creadores que La que se avecina.

De sus andanzas televisivas también se puede mencionar su paso por Canal Cocina, donde presentó Los dulces de Silvia durante tres meses, aunque no salió muy contenta de la experiencia, pues comprobó que lo suyo es actuar y no presentar.

Pablo Ojeda nace en Sevilla en el año 1982 y es dietista y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Psicología y Obesidad), máster en coaching nutricional y psiconeuroinmunología clínica, certificado ISAK y especialista en obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Además, CEO del centro de psiconutrición Vitamind Psicología y Nutrición.

En televisión, Ojeda es conocido por su trabajo en programas como Mejor contigo de TVE, Hoy en día de Canal Sur y Más vale tarde, de laSexta. En este último, cada día, en sus intervenciones, da consejos sobre alimentación, y destierra mitos o invita a los espectadores a hacer recetas en casa que no tengan muchas calorías.

Marina Castaño acude a Pasapalabra como invitada alargando su relación con Antena 3. Y es que fue una de las participantes de El Desafío, el programa que presentaba precisamente Roberto Leal, el mismo de Pasapalabra, en la edición de 2022.

Marina Castaño, escritora y periodista de profesión, fue pareja de Camilo José Cela. Tras su matrimonio logró el título de marquesa de Iria Flavia, el cual perdió al volver a casarse en 2013 con un cirujano cardiovascular.

Cierra el cuadro de invitados Fernando Guillén Cuervo, hijo de Gemma Cuervo y Fernando Guillén. La primera serie en la que tuvo un papel fijo fue Mar de dudas, una ficción que encabezaba Cristina Marcos, y que tenía la característica de que los espectadores podían decidir, a través de llamadas telefónicas, cuál era el desenlace del capítulo. Javier ya no vive solo, Tirando a dar, Sin tetas no hay paraíso, Los misterios de Laura, Isabel, El Caso: Crónica se sucesos y Servir y proteger son otras de las series en las que ha trabajado. En televisión, además, ha sido concursante de Bailando con las estrellas de TVE y Traitors, el reality de famosos de HBO en el que los famosos se dividían, sin saberlo, en equipos de fieles y traidores.

En cine ha trabajado con cineastas como Álex de la Iglesia (Balada triste de trompeta), José Luis Garci (Sangre de mayo, Luz de domingo, You're the the one), Juanma Bajo Ulloa (Airbag) o Bigas Luna (Las edades de Lulú). Por su actuación en Boca a boca de Manuel Gómez Pereira fue nominado al Goya. Además, ha dirigido películas como Los mánagers y Año mariano, y produjo Los novios búlgaros, la última cina de Eloy de la Iglesia, que también protagonizó.

