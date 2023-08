Quién es Fernando Guillén Cuervo, el actor que participa hoy en ‘Pasapalabra’ como invitado

Hacía años que Fernando Guillén Cuervo no ponía a prueba sus conocimientos en Pasapalabra. Casi una década, de hecho. El actor había acudido al concurso en calidad de invitado en el pasado, en la anterior etapa que se emitía en Telecinco, pero no a la reciente de Antena 3. Hasta ahora. Y es que este 1 de agosto formará parte de los nuevos famosos que ayudarán a Moisés y Fer a acumular segundos para alcanzar el bote.

En esta ocasión, tendrá como compañeros (o rivales, según corresponda) a la escritora Marina Castaño, el nutricionista Pablo Ojeda y la actriz Silvia Marty. Destacar que Marina y Silvia sí han participado en Pasapalabra en otras ocasiones, pero el experto en alimentación y colaborador de Más vale tarde debutará hoy.

Fernando Guillén Cuervo nace en Barcelona en 1963, y no podía dedicarse a otra cosa que no fuese el mundo de la interpretación. Su madre es la actriz Gemma Cuervo, y su padre Fernando Guillén. Es, además, hermano de la también actriz Cayetana Guillén Cuervo.

Su primer trabajo en el mundo del espectáculo fue como asistente de dirección teatral en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Su debut en televisión fue siendo un niño en La saga de los Rius, y continuó en los años 80 con personajes episódicos en Segunda enseñanza o Turno de oficio.

La primera serie en la que tuvo un papel fijo fue Mar de dudas, una ficción que encabezaba Cristina Marcos, y que tenía la característica de que los espectadores podían decidir, a través de llamadas telefónicas, cuál era el desenlace del capítulo. Javier ya no vive solo, Tirando a dar, Sin tetas no hay paraíso, Los misterios de Laura, Isabel, El Caso: Crónica se sucesos y Servir y proteger son otras de las series en las que ha trabajado.

En televisión, además, ha sido concursante de Bailando con las estrellas de TVE y Traitors, el reality de famosos de HBO en el que los famosos se dividían, sin saberlo, en equipos de fieles y traidores.

En cine ha trabajado con cineastas como Álex de la Iglesia (Balada triste de trompeta), José Luis Garci (Sangre de mayo, Luz de domingo, You're the the one), Juanma Bajo Ulloa (Airbag) o Bigas Luna (Las edades de Lulú). Por su actuación en Boca a boca de Manuel Gómez Pereira fue nominado al Goya. Además, ha dirigido películas como Los mánagers y Año mariano, y produjo Los novios búlgaros, la última cina de Eloy de la Iglesia, que también protagonizó.

En teatro ha trabajado en obras como El vergonzoso en palacio, dirigida por Adolfo Marsillach, Julio César con dirección de Lluís Pasqual o Wilt, de Tom Sharpe. En la actualidad, prepara su propio musical, Cuando tú no estés.

