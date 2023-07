Jorge González: “Si me presento al Benidorm Fest no quiero repetir errores que cometí en el pasado”

Dos artistas a los que conocimos gracias a Operación Triunfo han unido sus voces en un nuevo sencillo. Y es que Jorge González, junto a Soraya Arnelas, han lanzado el tema Agüita, un sonido sintético que bebe de la bachata, el funk brasileño y el sello latino que destaca en la discografía del propio González.

BLUPER ha podido hablar con el artista sobre este nuevo single, sus planes del verano, el regreso de Operación Triunfo o si estaría entre sus planes presentarse al próximo Benidorm Fest.

¿Cómo surgió la oportunidad de cantar con Soraya?

Fue todo bastante fluido, recibí una canción, que es este tema, que al principio era de otra forma. Un reguetón un poco romántico, y pensé que molaría hacerlo a dúo con alguien, con alguna chica. Y justo en ese momento pues viendo Internet me salió una foto de Soraya y digo '¡Ostras, con Soraya!' Esto ha sido una señal. Le escribí un mensaje y respondió al momento que sí, que encantada. No pensaba que iba a ser todo tan fácil.

¿Y cómo fue la evolución de la canción de ese reguetón inicial?

Cuando le paso el tema a ella le gusta, pero los dos llegamos a un acuerdo y es que quizás se habría que hacer algo que se estaba llevando mucho, la bachata y darle una vuelta. En Agüita no solamente suena bachata, también hay un momento de reguetón, pasa por diferentes estilos. Con el productor David Parejo empezamos a ver un poquito las ideas y ella se enamoró completamente de la canción y fue un sí rotundo. En cuestión de un mes se grabó la canción y se hizo el videoclip y ha quedado un dúo maravilloso, que esperemos que la gente lo baile, que lo disfrute, que lo pida en las discotecas para que se lo pongan, que eso nos va a venir muy bien.

¿La vas a cantar mucho este verano?

Esperemos que sí. Con el tema este de las elecciones que ha habido en diferentes partes y tal como que les está costando un poquito arrancar si ha habido cambios políticos. Están saliendo muchos conciertos, pero como de última hora, de una semana para otra. Esperemos que siga fluyendo y podamos hacer muchas más cosas este verano.

Ahora que vuelve Operación Triunfo y estamos viendo los castings, ¿te está picando el gusanillo de la nostalgia?

Justo estaba hablando ahora con gente de Gestmusic, que les comentaba las historias y me respondían. Les decía que '¡qué guay volver a esto!' Operación Triunfo es tan mítico. Si no hubiera participado en todo lo que he participado hasta hoy, me presentaría de cabeza. Además, con la plataforma que van a tener en Prime Video, que es a nivel mundial, la oportunidad que van a tener esos afortunados es brutal.

¿Te quedas también con algún gusanillo de poder estar vinculado con Operación Triunfo 2023 de alguna manera?

El otro día hablando con mi representante, que parece que habéis hablado entre vosotros, me decía “molaría que imagínate que te dieran como una sección de algo vinculada con Operación Triunfo”. Ya sea algo en redes, llevar la típica alcachofa a los chicos, no sé si el chat este que se hace después… Sí que lo hablábamos, y decíamos que estaría genial.

Has sido un artista que no he tenido problemas en ponerse al juicio de personas en otros formatos, además de Operación Triunfo, que fue donde te conocimos.

Operación Triunfo yo lo viví con una inocencia. Tenía 17 años, era un niño salía de un pueblo de 6.000 habitantes, de una familia gitana. Imagínate que todo es mucho más atrasado aún, entonces yo lo viví con una inocencia muy bonita. No sé si en esa época ya había Facebook, pero teníamos Tuenti, no había tanta información, entonces se vivió de otra forma. También me ha hecho saborear y apreciar cada paso cada triunfo y cada fracaso. Los chavales de hoy salen y lo tienen todo tan a mano sí que el fracaso para ellos puede ser bastante devastador, de tenerlo todo y un escaparate brutal, de ser ídolos durante cuatro meses, y luego la caída puede ser brutal. Nosotros no teníamos tanto, entonces es todo un logro el mantenerse uno que salió hace 17 años.

¿Aprendiste en OT lo que es la forma en la que se hace la televisión?

Lo aprendí más en otros formatos como Pequeños gigantes, donde formaba parte del equipo, donde ya tengo mi pinganillo, y me dicen lo que tengo que decir, hacer o tal, y te das cuenta de lo que es la televisión. Es mucho más de lo que tú ves en casa. La televisión es entretenimiento, y no hay que darle tanta importancia a las cosas. Yo algunos formatos me los he tomado muy a pecho, y cuando lo ves desde casa te das cuenta de que forma parte del show, forma parte del espectáculo. Eres otra ficha más, entonces tienes que seguir el ritmo marcado. Hay que hay que pensar que te están viendo en casa, qué les gustaría ver en casa: lo más natural posible, pero también dar el show. En Tu cara me suena tuve un papel a lo mejor más neutro, de cantar y ya está, pero también era algo necesario.

En mi caso, por ejemplo en Tu cara me suena es que también tiene que haber ese personaje que es un poco a lo mejor más neutro. Yo allí me daba cuenta de quién es el graciosillo, el problemático, y tú tienes que saber cuál es tu papel. No todo lo que ves sucede tal cual.

¿Hay mucha competitividad en el programa?

Llega un punto en el que la competencia, sin quererlo, se te mete en las venas. Si eres una persona competitiva que te gusta ganar, o si hay una persona a tu lado que es competitiva, de alguna forma te conviertes también en un competidor sin darte cuenta. Entonces que había una parte de competición, pero luego había otra parte en mí, que decía yo tengo de aquí que jugar y ya está. Si volviese a entrar, probablemente lo viviría mucho más despreocupado de lo que me lo tomaba.

¿Estás esperando que hagan un Tu cara me suena All Stars, o una edición de ganadores?

Eso lo hemos pedido y suplicado a Tinet Rubira y a Gestmusic. Imagínate uno le estás con todos los ganadores. Yo creo que eso puede ser un poco masacre.

Claro, ¿quién se lleva los cuatros?

Nos podríamos matar entre nosotros directamente, pero sería muy guay. A lo mejor yo no lo haría tanto con todos los ganadores, sino con equipos que mezclasen humoristas con gente con buena voz.

Tu temporada tuvo cierto sabor agridulce por el tema covid, que interrumpió las grabaciones.

Y venir de todo lo que habíamos venido, que era la pandemia de cuatro y cinco meses, que no sabíamos que iba a pasar con nuestras vidas directamente. Y llega y el día de la final y pasó lo del temporal Filomena. Ese mismo día, de hecho, nos decían: oye, no sabemos si vamos a poder hacer un directo del tirón, porque estamos pendientes de las noticias, que nos piden directo. Estábamos flipando. Y luego por el temporal tampoco pude ir a programas de televisión, ni a mi casa, con cuatro días de aislamiento, después de haber ganado.

¿Empujó Tu cara me suena tu carrera?

Antes de que llegase el confinamiento, que llevábamos varias galas emitidas, yo tenía una agenda muy buena. Yo estaba destacando y los ayuntamientos estaban pidiendo conciertos, y viene la pandemia y se nos cae todo. Fue otro palo, ahora que mi carrera volvía a resurgir, que estaba siendo uno de los protagonistas del programa, pensaba que iba a ser mi año, mi oportunidad, y llegó la pandemia y me arrebató todo. A mí y al resto, claro.

¿Está entre tus planes reales participar en el Benidorm Fest?

Me encantaría poder ir al Festival de Eurovisión, porque es un sueño que siempre he tenido, ya casi más personal. Hay gente que cree que me ha ido presentando estos años atrás al Benidorm Fest, pero no he presentado ninguna canción. Siempre he dicho que si recibo la canción y la propuesta que yo diga esto es ganador, entonces me presento. A día de hoy no he recibido nada que a mí me guste, pero eso no quiere decir que no haya recibido propuesta. Me han escrito varios compositores, que han compuesto para estrellas de este país, pero que no han dado en la tecla que a lo mejor yo necesito. No quiero repetir errores del pasado, habré recibido como 30 canciones, pero ya años atrás me he ido presentando porque me decían: cómo te vas a presentar con esto. Y como tienes tanta ilusión y tantas ganas y arrojo que vale, pero yo ahora tengo una edad. Tengo un razonamiento un bagaje y una experiencia clara, ahora es cuando digo: oye, esto no es lo que va a ganar, ni me siento yo para ganar. Siempre digo que la a la tercera va la vencida, me he presentado dos veces ya la tercera se llega va a ser para darlo, crear un show que se quede, que a lo mejor que yo no gane pero que digan: oye qué gran propuesta tuvo Jorge.

A pesar de llevar 17 años en la industria, ¿todavía es difícil tomar las riendas de tu carrera?

Igual esto que digo puede levantar ampollas, pero lo digo desde el buen sentido de la palabra. Los cantantes que cantamos de verdad estamos en peligro de extinción. Es decir, hoy la música no está hecha para la gente que canta muy bien o que tiene una voz o que tiene un tal. Te tienes que estar adaptando a un estilo musical, que no está cantado, que es casi hablado, que es casi rapeado, tienes que tener una actitud para cantar. Tienes que tener una una jeta sobre todo para cantar eso, y yo cuando me he intentado probar a hacer esos estilos es que me quedan ridículos. A mí y a todos los que cantan, porque tenemos un vibrato, tenemos unos giros y no funcionan con la música que hoy funciona. Entonces, de alguna forma, sin quererlo, te estás te están obligando a hacer lo que tú no quieres, pero es que tienes dos opciones. Eso, o sacas una balada y te quedas en tu casa.

