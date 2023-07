Lydia Lozano se despide del 'Deluxe' hablando sobre su futuro laboral y sobre si entraría en un reality

Era más que evidente que Viernes Deluxe iba a apostar por grandes nombres de cara a su final. En su penúltima emisión, el magacín nocturno sentó a Lydia Lozano, una de las piezas fundamentales del universo Sálvame, en el polígrafo de Conchita. La periodista se despedía así del formato de La Fábrica de la Tele, ya que no estará presente en el último programa previsto para el 14 de julio. Una noche en la que habló sobre su futuro laboral tras esta etapa de 14 años.

A pesar de que hubo más invitados, como Isa Pantoja y Asraf Beno; además de tener la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva como evento en directo, la periodista fue la protagonista absoluta de la penúltima emisión del magacín nocturno. Un polígrafo que ha revelado varios datos, como el hecho la prueba de la verdad revelase que, en su juventud, mantuvo relaciones sexuales con Kiko Matamoros o que todavía no se ha reconciliado definitivamente con Carmen Alcayde, presente en el plató.

En lo referente a su futuro laboral, el polígrafo destapó que Lozano se muestra dispuesta a participar en el nuevo programa de las tardes de Mediaset. La pregunta no especificaba si era en el sustituto actual, ‘Así es la vida’, o si era para el formato con el que Ana Rosa Quintana desembarcará en las tardes de Telecinco para la próxima temporada televisiva, TardeAR.

“Claro que sí, es trabajo”, afirmó antes de que el polígrafo confirmase que decía la verdad. Por otro lado, rechazó completamente participar en cualquier tipo de reality, lo hizo con dos preguntas. En la primera, dijo que no a la posible proposición de compartir habitación con sus compañeros de Sálvame en un nuevo reality por pudor a que oliesen sus heces. Con la segunda, también dijo no a una posible propuesta de participar en GH VIP 8.

'Viernes Deluxe'.

De la misma forma, rechazó ejercer de presentadora sustituta de Socialité durante las vacaciones de María Patiño; además de otra pregunta importante, en la que reveló de que no llamó al exdirector de Sálvame, Alberto Díaz, quien ha fichado recientemente por Antena 3, para saltar a la competencia. Aunque, eso sí, aunque ya tiene un nuevo proyecto en Netflix, la propia periodista reconoció que llegó a pensárselo en el momento de la cancelación.

“Porque surgió esto, pero cuando acabó Sálvame, yo lo me planteé. Charlie me dijo que recolocase mi cabeza, mi vida y la casa, que estaba hecha un Cristo. Me dije que, hasta septiembre, necesitaba pensarlo. ¡Hemos tenido un tren de vida! Además, yo llevo en esta cadena casi 25 años sin parar desde Tómbola. Yo tengo que tomarme un tiempo”, compartió.

El ‘Polideluxe’ señaló que antiguos tertulianos de Sálvame tienen un chat donde critican otros programas tanto de la competencia como de la propia casa. Además de hablar de su futuro, lanzó una sentida despedida por todos los años que ha vivido en el plató del Deluxe. “Por aquí ha pasado toda la gente que quería tener en un programa, lo mejor, lo teníamos nosotros. Nos hemos reído, hemos disfrutado... Y gracias por esa gente que, si nos íbamos al viernes, ahí estaban, o si nos íbamos al sábado, ahí estabais. Gracias Conchita por esos polígrafos que nos has dado”, dijo, visiblemente emocionada.

