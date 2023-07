Movistar reúne a grandes iconos de la historia de la televisión en su serie documental 'Prime Time'

Movistar Plus+ a ahondar en la historia de la televisión española en Prime Time. Serie documental cuyo estreno está previsto para el mes de septiembre. A lo largo de tres episodios, el proyecto narrará la evolución del entretenimiento televisivo en España desde la década de los 90 hasta la actualidad.

De un canal de televisión a dos. De esas dos a la entrada de las cadenas privadas. Y de ahí, a la TDT y a la época del streaming. Y entremedias los mandos de televisión, la millonaria pelea por las audiencias, las redes sociales y un largo etcétera. El entretenimiento en la televisión es parte fundamental de historia de España y más desde la década de los 90, cuando la oferta en el horario de máxima audiencia se amplificó a límites insospechados.

Prime Time recorre, de forma divertida y reflexiva, en tres episodios la historia de los programas de entretenimiento en España.

[¿Madonna a 'La Resistencia'? Broncano habla con ella por teléfono en directo para invitarla a su programa]

A través de entrevistas con los protagonistas de los programas, de imágenes de aquellos grandes shows y del análisis de expertos televisivos, Prime Time recuerda grandes momentos televisivos de las últimas décadas y los pone en su contexto social e histórico.

'Prime Time'.

De ¿Qué apostamos? a That's My Jam pasando por Sorpresa Sorpresa, Grand Prix, El Hormiguero, Martínez y Hermanos, Tu cara me suena, VIP Noche, Operación Triunfo, Gran Hermano, First Dates, Lo que necesitas es amor, Lluvia de estrellas, Master Chef, Ilustres ignorantes, late nights como La noche se mueve, Esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas Marcianas, Late Motiv y La Resistencia o los grandes programas del corazón. La lista es tan espectacular como algunos de estos formatos.

Entre los entrevistados de Prime Time están Arturo Valls, Andreu Buenafuente, Elena Neira, Eva Soriano, Alejandro Macías, Algerino Marroncelli, Ángel Ayllón, Anne Igartiburu, Borja Terán, David Broncano, Carlos Sobera, Dani Martínez, Fernando Navarrete, Florentino Fernández, Gloria Saló, Francesco Bosserman, Isabel Gemio, Ismael Beiro, Jaime Cantizano, Chenoa y Javier Cárdenas.

También José Manuel Contreras, Juan Sanguino, Mariano Mariano, Karmele, Jesús Vázquez, Mercedes Milá, Mariola Cubells, Macarena Rey, Juan Andrés García Ropero 'Bropi', Pepe Colubi, Mikel Lejarza, Ramón García, Raúl Prieto, Santi Acosta, Rosario Pardo, Rosa Villacastín, Sonia Monroy, Tinet Rubira, Toni Cruz, Josep María Mainat, Yola Berrocal y El Gran Wyoming.

