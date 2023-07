Quiénes son Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, concursantes de ‘Vaya vacaciones’

La propuesta de Telecinco para este verano en materia de realities es Vaya vacaciones, un nuevo formato presentado por Luján Argüelles. Estará formado por parejas de personajes conocidos, y entre ellas, destaca la que componen Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, quienes en los últimos meses ganaron mucha popularidad en el universo de Mediaset.

Y es que Isabel Hurtado es la expareja de Ginés Corregüela, concursante de la última edición de Supervivientes. Cuando él se fue a Honduras ya se habían separado, entre otras cosas, por las continuas deslealtades del “rey de los bocadillos”. Sin embargo, Isabel acudió a la isla a darle una sorpresa, y allí Ginés anunció su intención de retomar la relación.

Todo quedó en papel mojado; también fue a visitarle Yaiza Martín, su novia de entonces, y Corregüela se mostró más enamorado que nunca de la canaria, e incluso se dejó en el aire la posibilidad de que ella hubiese regresado a España estando embarazada. En un Deluxe, Isabel reconoció que sospechó que Ginés se había apropiado de dinero que tenían juntos en casa para hacer regalos a su entonces amante.

Por su parte, Miriam Corregüela es la hija de Ginés, y fue su defensora en plató durante un buen número de galas. En el plató de Supervivientes se ganó la simpatía y el cariño del público, y en un principio, daba la cara fuertemente por su padre. Sin embargo, la entrada en el juego de Yaiza hizo que la cosa entre Ginés y ella se enfriase.

Con sus 24 años, Miriam estudió Magisterio y se ha podido dedicar a ejercer la docencia. Además, es muy activa en redes sociales, lo que le puede permitir enganchar a este nuevo programa a aquellos que la siguiesen en su cuenta de Instagram.

Necesitan vacaciones por…



🌸 Isabel: "Hace unos meses puse fin a una vida y quiero dar entrada a una nueva”



🌸 Miriam: “Mi madre y yo estamos viviendo un momento muy complicado por todo el tema de la infidelidad de mi padre"#VayaVacaciones 🏖 https://t.co/o99XSuYP3b pic.twitter.com/QxQAXGRdlC — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) June 29, 2023

Miriam Corregüela supondrá también un canto a la diversidad en el casting del programa, pues desde hace tres años comparte su vida con una chica llamada Serry. Están prometidas en la actualidad, y esperan darse el sí quiero el 22 de septiembre de este mismo 2023.

Su condición sexual le provocó algún problema con Ginés en el pasado; en una entrevista en Viernes Deluxe, Miriam explicó que a Ginés le había costado aceptar que es lesbiana y que está enamorada de otra mujer. “Yo he aceptado, a ver cómo me explico para que se me entienda, he aceptado a su pareja y su pareja sabe que la quiero con locura”, llegó a decir el de Supervivientes al respecto.

