Los trabajadores de 'La hora de La 1' denuncian que RTVE "externalizará" las mañanas de La 1 el próximo curso

Se avecinan tiempos convulsos en TVE. La Corporación oficializó este miércoles el fichaje de Jaime Cantizano. para pilotar un nuevo magacín de actualidad y entretenimiento que se estrenará la próxima temporada y que se emitirá a partir de las 10.00. Sustituirá a Hablando claro, el programa que ahora presentan Lourdes Maldonado y Marc Calderó.

En el comunicado de prensa enviado por RTVE únicamente se decía que el programa es "un formato que incluirá reportajes y conexiones en directo para contar las historias de actualidad, con un amplio equipo de reporteros, colaboradores y protagonistas" y que "ofrecerá información en tiempo real desde los lugares donde suceden las noticias, con un tono ágil, distendido y cercano".

La llegada de este nuevo magacín implica una auténtica revolución en las mañanas de La 1. Recordemos que esta temporada la franja ha estado integrada por tres formatos: La hora de La 1 (8.00-11.30); Hablando claro (11.30-14.00) y Ahora o nunca (14.10-15.00).

Sin embargo, las diferentes informaciones que se han ido publicando en diferentes medios sobre la cancelación de Hablando claro y la vuelta de Los Desayunos, así como las filtraciones de que se va a externalizar la franja (pasará a La Cometa), han hecho que los trabajadores de La hora de La 1 se movilicen lanzando un comunicado, al que ha tenido acceso BLUPER, en el que denuncian lo que está ocurriendo.

En él, explican que "asisten con preocupación, malestar e indignación" a las noticias que "afectan al futuro de RTVE y, en particular, al futuro de un programa histórico de la parrilla- con distintos nombres en el tiempo pero misma entidad-". Se quejan, además, de que se han enterado "a través de una filtración a los medios de comunicación, primero, y por un comunicado oficial de RTVE, después" de los planes de la Corporación para el próximo curso.

Los trabajadores de 'La hora de La 1' serán reubicados

Los trabajadores señalan que este nuevo magacín será "una producción externa de al menos una hora y media más que lo actual" y denuncian que la franja matinal que ocupa desde las 10.00 a las 15.00 "quedará externalizada", "algo que nos preocupa como personal de RTVE". Según los profesionales de La hora de La 1, la Dirección del área de Magacines "reconoce que estos cambios afectarán al programa" y que la solución "será reubicar al personal" en "otros magacines -siempre respetables-, como si de fichas de ajedrez se tratase, y obstruyendo cualquier aspiración profesional dentro de esta empresa".

Unos cambios a los que se oponen de forma rotunda: "No aceptamos y nos parece hasta obsceno que, de cara a una posible reestructuración, donde la producción que depende de Prado del Rey pasará a ser prácticamente residual, se nos ubique en programas cuya plantilla ya está sobredimensionada, esgrimiendo precisamente necesidades de personal al nuevo proyecto".

"En la práctica: personal ajeno que vendrá a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora el personal de la casa. Además, se trata de una externalización del magacín matinal insólita, que desprestigia a la cadena y que menosprecia a sus trabajadores, sin olvidar el desembolso de dinero que supondrá para la Corporación. Una decisión que no sabemos qué esconde, pero que no atiende a necesidades de producción, puesto que es una franja que lleva años cubriéndose con personal interno", prosigue el comunicado.

No descartan ir a la huelga

Los trabajadores, además, indican que su intención "no es otra que trabajar como hasta ahora" y defienden que son "profesionales capacitados para desempeñar nuestro trabajo y no merecemos ser sustituidos". Y concluyen: "Consideramos que la externalización no es algo que nos afecte únicamente a nosotros, sino que es una práctica que poco a poco va extendiéndose".

Fuentes internas de TVE explican a BLUPER que la dirección ha convocado una reunión con la plantilla la semana que viene, con el fin de que se les informe sobre los planes que tiene TVE tanto para la franja matinal como para sus trabajadores. Estas mismas fuentes no descartan ir a la huelga si no acaban atendiendo sus peticiones.

