Cristina Pedroche rinde tributo a Camela en 'Pongamos que hablo de...' : "No sería quien soy sin ellos"

Este miércoles pasado 28 de junio, laSexta rindió tributo a Camela, uno de los grupos más icónicos de los años 90. Emblema de la tecno-rumba y uno de los grupos que más copias han vendido de sus álbumes a nivel español, este tributo no podía faltar Cristina Pedroche. Fan confesa de la banda, reveló a Iñaki López cómo Dioni Martín y Ángeles Muñoz le llegaron a cambiar tanto la vida, que ha hecho de ella la mujer que es ahora.

Lanzado originalmente en Atresplayer Premium en marzo de 2021, laSexta inicia la emisión del reportaje dedicado a la famosa banda del madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles. De ahí, que tanto el presentador como la colaboradora de Zapeando, ambos de baja por paternidad y maternidad, apareciesen en pantalla. La de Vallecas es una de sus fans más acérrimas y no sólo quiso sumarse al reportaje, sino que dejó momentos en los que compartió parte de su propia vida.

Y esos momentos lo son porque es algo tremendamente personal hablar de las influencias de la música en la propia vida. Pedroche quiso agradecer al dúo el momento en el que su música llegó a su vida y de cómo fue un referente para ella. Y lo fue porque tanto Dioni como Ángeles provienen de un barrio humilde, al igual que ella, procedente del vallecano barrio de Entrevías.

El ver cómo un vendedor ambulante y una encuadernadora triunfaban en la música y eran fenómenos sociales influyeron mucho en, por aquel entonces, una adolescente Pedroche. Y es que Camela logró cautivar al público desde la base, vendiendo su música en gasolineras y mercadillos. Tal fue su éxito, que pasaron a venderse sus discos en superficies comerciales y a fichar por importantes discográficas.

Además, Camela es reconocido también por ser un grupo que marcó la tecno-rumba de los años 90, con temas emblemáticos como Lágrimas de amor, Estrellas de mil colores; así como en los 2000, con Cuando zarpa el amor, una de sus canciones más queridas por el público. Convertidos en referentes tanto de la música como del trabajo, el esfuerzo, la pasión y la dedicación; todos esos elementos hicieron que Pedroche los tuviera como referentes.

Cristina Pedroche abrazando a Dioni Martín en 'El Hormiguero'.

Los "nervios" de Pedroche cuando entrevistó a la banda por primera vez

La presentadora compartió confesiones con el presentador vizcaíno de cómo, de adolescente, iba al mercadillo del barrio para comprar las cintas de casetes de Camela, así como sus primos mayores eran también fans y "lo ponían mucho". "Pensé que era lo más. Desde entonces, no dejé de escucharlo", confesaba en el programa.

De igual forma, Pedroche habló sobre cómo Camela se fue convirtiendo poco a poco esa banda que marcó su vida. "Estar presente [contigo] en esta entrevista es un sueño. Yo necesito estar en todo lo que haga Camela. Necesito seguir siendo del club de fans la número 1", le comparte al vizcaíno. También la vallecana le confesó cómo vivió el momento en el que, siendo reportera de Sé lo que hicisteis, entrevistó por primera vez al grupo. La madrileña confesó que estuvo "más nerviosa" al hablar con Camela que con figuras internacionales como Will Smith o Bruce Willis.

"Yo sabía que te gustaban, pero de la devoción por Camela esto sí que no lo conocía", le respondió López a Pedroche. Fue en ese momento cuando Pedroche le compartió lo fundamental que ha sido el grupo para ella. "Yo soy como soy gracias a Camela, gracias a sus canciones. Yo soy tan romántica, tan empalagosa, vivo tanto el drama… por ellos, porque ellos me han enseñado a ser así. Porque yo era súper pequeña cuando me compré la primera cinta de Camela y es que no podía parar de escuchar esas letras, esa voz de Ángeles… Es un sueño. Camela va en mi sangre", dijo.

