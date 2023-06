El cariñoso y emotivo regalo de los compañeros de Cristina Pedroche en su despedida de 'Zapeando'

Cristina Pedroche ha dejado uno de los momentos entrañable de la tarde. La colaboradora se despedía por un tiempo de Zapeando, dado que ha entrado en su última fase del embarazo y, por ello, se ha pedido la baja por maternidad. Un último día que ha estado cargado de emoción y que ha tenido la guinda con los regalos que sus compañeros de mesa han querido tener con ella y que ha provocado que la presentadora no pudiese reprimir las lágrimas.

Justo la tarde comenzó con Dani Mateo recordando que este 28 de junio es el Día Internacional de los Derechos de las Personas LGBT. Pedroche aprovechó para poner un corazón de arcoíris en su panza de embarazada. De hecho, la de Vallecas para compartir que, para ella, era también un Orgullo que su último día coincidiese con esta celebración.

"Es doble orgullo, por el colectivo y por mi hija. Hoy es mi último día aquí con dos corazones, porque ya me voy", dijo. "Mi último día aquí con dos corazones. Volveré, pero solo con uno", ha relatado la vallecana. Por esta misma línea, la televisiva bromeó. "Dos corazones y dos vulvas también", añadió.

Antes de terminar, Dani Mateo recordó las palabras de la tertuliana. "A partir de mañana Cristina se va a casa, a emprender un viaje que es más fuerte que un viaje astral, que es el de ser mamá", expresó, para después mostrar un vídeo en el que se ve cómo ha sido la evolución en directo del embarazo de Pedroche en el programa.

Cristina Pedroche en 'Zapeando'.

Un ramo de azucenas y una canastilla de bebé

Un vídeo que emocionó profundamente a la de Entrevías y que tras su visionado, el presentador le entregó un gran ramo de azucenas, acompañado por una canastilla llena de peluches y otros objetos para el cuidado del bebé. "¡Es mi flor favorita! Y la canastilla, que le va a venir muy bien a mi beba", dijo entre lágrimas, para después confesar que siente que está enfrentándose al "viaje más difícil" de su vida, dado que "lo va a cambiar todo".

"Sólo puedo decir que estoy muy bien acompañada, profesionalmente y también en lo personal. Mi hija no podía tener mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de mi hija que viene", dijo visiblemente emocionada.

Un último día que vino cargado de palabras de enhorabuena y ánimo, dado que, al hacer conexión con Más Vale Tarde, Cristina Pardo se quiso sumar a las felicitaciones de sus compañeros de Zapeando. "Lo primero, decirle a la Pedroche que vaya todo muy bien y que disfrute de su nueva vida. Vas a dormir menos, pero vas a ser más feliz. Hoy he visto a Iñaki López y está genial, no sé si porque no trabaja o porque ha sido padre", dijo con una sonrisa.

