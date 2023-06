Alejandro Nieto será la gran ausencia de la final de ‘Supervivientes’: “No se ha llegado a un acuerdo”

Supervivientes 2023 vivirá este jueves 29 de junio su gran final en Telecinco. Una gala conducida por Carlos Sobera y Laura Madrueño en la que hay cuatro aspirantes a la victoria: Adara, Asraf, Bosco y Jonan. Uno de ellos se llevará el premio de 200.000 euros, que, una vez más, no estará entregado por el vencedor de la última edición.

Y es que Alejandro Nieto, ganador del reality en 2022, ha confirmado a través de sus redes sociales que no estará en la gran final. Tras ser preguntado en los stories de su cuenta de Instagram, el modelo andaluz ha confirmado que no va a estar. “No se ha llegado a un acuerdo y no voy a ir, aunque les deseo a todos que gane el mejor”, sentenciaba. Sin dar detalles de qué condiciones habría pedido, añadió que está “de viaje con mi familia, con mi hijo, y no se ha dado el caso”.

Lo llamativo de la situación es que Nieto ha estado muy vinculado a la actual temporada del reality grabado en Honduras, hasta el punto de que regresó a la isla como fantasma del pasado, y convivió con los concursantes durante varios días. A pesar de esto, será la gran ausencia en la final, en la que Asraf Beno y Bosco Martínez-Bordiú parten como nominados.

[Muere un miembro del equipo de 'Supervivientes' en los Cayos Cochinos de forma repentina: "Es un día triste"]

Tradicionalmente, el ganador de Supervivientes aparece en el plató en la gran final del curso siguiente para darle a su sucesor el simbólico cheque de 200.000 euros. Sin embargo, esta será la segunda vez que cause baja de forma consecutiva. En 2022, Olga Moreno, ya exmujer de Antonio David Flores, prefirió no ir al plató para no encontrarse con Jorge Javier Vázquez. Años atrás, también causó baja el ya tristemente fallecido José Luis Losa, quien no acudió al plató de la final de 2018 porque la producción no quiso pagarle el viaje a su mujer para que le acompañase.

Entonces reveló que tenía discrepancias “con una persona que puso ahí la productora”, y que pese a que tenía un traje comprado para acudir a la gala, decidió no ir. “Tenía que pagar el tren y el hotel de mi mujer. Son cosas que no me han gustado. Me dijeron que era igual que todos los años y le dije: “A mí lo de todos los años no me compares, que no es la mejor regla de tres para comparar, porque yo fui a la isla cobrando mil euros y había gente cobrando 20.000 a la semana”, explicó.

Sigue los temas que te interesan