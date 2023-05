Bélgica y Austria, otros dos países que pelearán con España por las primeras posiciones en Eurovisión

Después de que Europa vibrara el pasado martes con las actuaciones de los dos grandes favoritos Suecia y Finlandia en la primera semifinal del Festival de Eurovisión, este jueves la segunda semifinal se antojó algo más abierta, pero también más soporífera para la audiencia.

Y aunque la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no publicará los datos hasta el próximo sábado, todo hace indicar que Bélgica y Austria han sido los más votados entre los dieciséis países que participaban en esta semifinal gracias a ofrecer los mejores shows de la noche.

Ambos participantes serán junto a Finlandia o Israel los que peleen contra España por las primeras posiciones de una edición que parece que ya tiene coronada desde hace meses a Loreen, con su Tattoo. Tampoco habrá que perderle la vista a otros dos países del Big Five como Italia y Francia.

Junto a Bélgica y Austria también se clasificó para la final Australia, que aún no ha renovado su participación en el festival, así como Albania, Chipre, Estonia, Lituania, Polonia, Armenia y Eslovenia.

Para la audiencia española, la segunda semifinal también nos trajo la actuación de nuestra representante, Blanca Paloma, con su antinana EAEA. La joven explicó a una de las presentadoras, Alesha Dixon, por qué se conoce a sus seguidores como 'pichones'.

Estos son los últimos diez países clasificados para la final de Eurovisión que se disputarán el triunfo con los otros diez clasificados de la primera semifinal, así como contra Ucrania, Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia.

Brunette lleva cantando desde los cuatro años, aunque en la actualidad se ha alejado un poco de las canciones infantiles que la marcaron. A los 15 años escribió su primera canción, y a los 18 había lanzado su sencillo debut, Love The Way You Feel. La joven cantante también ha formado parte de la girlband En Aghjiknery (ThoseGirlz), conocidas a nivel nacional por su éxito Menq. Asimismo también actúa con Project12, una banda en vivo con sede en Ereván conocida por hacer versiones épicas con movimientos de baile ingeniosos.