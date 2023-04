Pablo Motos busca un campanazo con Ana Obregón en 'El Hormiguero': ¿será capaz de superar a Pantoja?

Pablo Motos quiere apuntarse un tanto entrevistando a Ana Obregón en El hormiguero en horario de máxima audiencia. Este jueves, el presentador desveló sus intenciones. Lo hizo en plena tertulia con Juan del Val, Nuria Roca, María Dabán y Cristina Pardo. Los cuatro estaban comentando que la ministra de Justicia, Pilar Llop, quiere tipificar la gestación subrogada como tráfico de personas. En ese momento, soltó el bombazo.

"Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí, pero puede ser que no venga", aseguró Motos. Lo cierto es que el nombre de la popular presentadora está en todos lados desde hace dos semanas, cuando saltó la noticia sobre su maternidad, a los 68 años, por gestación subrogada de una niña que luego resultó ser su nieta.

El asunto ha copado horas y horas en los programas de televisión. Desde Ana Rosa (tienen el aliciente de tener a Lequio, uno de los protagonistas indirectos) a Espejo Público pasando por Y ahora, Sonsoles. El asunto llegó abrir los informativos después de causar un tremendo terremoto político a raíz del debate que se generó en la sociedad en torno a los vientes de alquiler.

[María León: "No tengo ni la mitad de valor ni de coño que tuvo mi madre Carmina para estar en 'MasterChef"]

A lo largo de estos días, la Obregón solo ha roto su silencio por medio de sus redes sociales. Ni siquiera se ha confirmado que intervenga en la presentación de El chico de las musarañas, el libro que cuenta la biografía de Aless Lequio, que se presenta este miércoles 19. Por tanto, el reto de Motos es ser el primero en poder hablar con Ana. La suerte juega a su favor porque, casualidades del destino, la presentadora se une al equipo de Mask Singer en su tercera temporada. Y qué mejor promoción (aunque no la necesita) que entrevistar a su nueva investigadora.

Ana es la nueva incorporación del programa de las máscaras que presenta Arturo Valls y que llegará muy pronto al prime time de Antena 3. De hecho, podría hacerlo una vez que la cadena emita la docuserie de Bárbara Rey, a la que aun faltan tres capítulos por ver la luz. Grabado hace casi un año, Ana Obregón forma equipo con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Mónica Naranjo, otra cara nueva del formato.

Isabel Pantoja lidera el ranking

La visita de Ana Obregón podría suponer todo un campanazo en audiencia. ¿Podría dar un nuevo récord a Pablo Motos? En este sentido, hemos hecho un repaso del ránking con las emisiones más vistas de El Hormiguero. En espectadores, nadie tose a Isabel Pantoja. La primera entrevista que concedió tras salir de la cárcel, arrasó el 30 de enero con casi cinco millones de espectadores (4.783.000). La 'plata' es para Bertín Osborne. El 16 de noviembre de 2015 fue visto por 4.172.000 espectadores. Y el bronce se lo lleva Santiago Abascal. Su polémica visita el 10 de octubre de 2019 fue seguida por 4.049.000 personas.

Si tenemos en cuenta la cuota de pantalla, Pablo Díaz consiguió un 24% de share el 1 de julio de 2021, coincidiendo con su hazaña en el rosco de Pasapalabra en prime time. La Pantoja también figura en la parte alta de la tabla, con un 23,8%. El podio lo cierra la reciente visita de Joaquín, el futbolista del Betis, cuando el pasado 22 de septiembre anotó un sensacional 23,8% de cuota. ¿Logrará superar estos datos Ana Obregón?

TOP10 de emisiones (en espectadores)

1. Isabel Pantoja: 4.783.000 espectadores (30 de enero 2017)

2. Bertín Osborne: 4.172.000 espectadores (16 de noviembre de 2015)

3. Santiago Abascal: 4.049.000 espectadores (10 de octubre de 2019)

4. Amaia y Alfred: 3.983.000 espectadores (26 de febrero de 2018)

5. Susanna Griso: 3.891.000 espectadores (2 de febrero de 2021)

6. Jorge Lorenzo: 3.880.000 espectadores (23 de noviembre de 2015)

7. Almeida: 3.880.000 espectadores (2 de marzo de 2021)

8. Isabel Preysler: 3.855.000 espectadores (7 de abril de 2015)

9. Pablo Iglesias: 3.823.000 espectadores (3 de noviembre de 2015)

10. Clara Lago y Dani Rovira: 3.805.000 espectadores (17 de noviembre de 2015)

TOP10 de emisiones (en cuota)

1. Pablo Díaz: 24% (1 de julio de 2021)

2. Isabel Pantoja: 23,8% (30 de enero de 2017)

3. Joaquín: 23,8% (22 de septiembre de 2022)

4. Santiago Abascal: 23,5% (10 de octubre de 2019)

5. Rosa, Ana Guerra, Mariló y Laura Escanes: 23,5% (16 de marzo 2023)

6. Pedro Cavadas: 23,3% (8 de octubre de 2020)

7. Isabel Díaz Ayuso: 23,2% (9 de noviembre de 2021)

8. Almeida: 22% (2 de marzo 2021)

9. Pablo Iglesias: 21,7% (3 de noviembre de 2015)

10. Los Morancos: 21,7% (5 de octubre de 2022)

Así fueron sus otras visitas

De confirmarse su asistencia, sería la tercera vez que la bióloga visita El Hormiguero. Su debut fue en 2014. "Que sepas que es el único programa que veo cuando vengo a España", le dijo una incontenida Anita, que no paró de gastar bromas hasta el punto de rozar lo chabacano. "Uy, me he corrido en el asiento", espetó nada más entrar en el plató de las hormigas. Luego, aireó sus aventuras en Estados Unidos, como la paella que cocinó al mismísimo Steven Spielberg.

Más incómoda estuvo en su vuelta al programa de Pablo Motos. Fue en 2016. Ocurrió a raíz de una de las preguntas que suelen hacer Trancas y Barrancas a los invitados: "¿Crees en los fantasmas, has visto alguno?". Ella respondió que "cree en la reencarnación, en las energías y en ver cosas" y confirmó que tuvo una visión. "¿Algún familia, amigo?", quiso saber Motos a lo que Ana desveló que se trataba de un amigo. "¿Pero, ¿a quién viste?", insistió él sugiriendo si esa persona jugaba al baloncesto, en referencia a Fernando Martín. "Eres muy preguntón, ¿eh?" y "¡preguntas muchas cosas!", se quejó la actriz.

Sigue los temas que te interesan