9 grandes formatos que Telecinco puede rescatar para salvar su prime time

No, Telecinco no puede vivir de La isla de las tentaciones eternamente. Necesita abrir su prime time a nuevos formatos. Eso sí, que éstos sean lo verdaderamente contundentes para causar expectación entre la audiencia y terminen seduciéndola.

Hace escasos días, a través de sus redes sociales, Sandra Barneda avanzaba algo que ya publicó en su día BLUPER en exclusiva: la renovación del dating show de Cuarzo por una séptima edición. Aunque, tal y como ha ocurrido con anteriores ediciones y con el fin de ahorrar costes, no es de extrañar que la cadena decida grabar dos ediciones seguidas.

Con lo que de estrenarse ambas durante este año o principios de 2024, harían un total de ocho ediciones en apenas tres años desde que el programa se estrenara en enero de 2020.

La isla de las tentaciones es uno de los formatos más exitosos de Telecinco y, de momento, sigue ganando la batalla contra Hermanos aunque se por la mínima. No obstante, el excesivo número de ediciones en tan poco tiempo le está pasando más factura que nunca.

Y si la quinta edición ya mostró síntomas de desgaste, la actual sexta edición del programa registra una media del 13,7% de share y 1.588.000 espectadores. Mínimo histórico, aunque un dato suficiente dado la crisis de audiencias que vive actualmente la cadena.

En el horizonte, Telecinco ha confirmado Got Talent: All Stars. Una edición de ganadores y concursantes destacados de ediciones pasadas, como una de sus próximas bazas para el prime time.

También es de prever que Supervivientes regrese en 2024 con una nueva edición dado los buenos resultados de la presente temporada. Sin embargo, tanto Got Talent como Supervivientes -al igual que La isla de las tentaciones- no dejan de marcar mínimos históricos en sus últimas ediciones.

Algo que, parece, no afecta a formatos de Atresmedia como El desafío, La Voz o Tu cara me suena que han conseguido mantener e incluso aumentar los datos con el paso del tiempo.

Lo que es evidente es que Telecinco debe reconsiderar el apostar por grandes formatos de entretenimiento. Que la audiencia tenga la sensación de que se encuentra con grandes programas y no con parches como Déjate querer, ¿Quién es mi padre? o anteriormente otros como Me lo dices o me lo cantas, cuyo porte no es tan ambicioso para atraer a una masa importante de espectadores

La cuestión ahora es: ¿apostar por nuevos formatos internacionales o revivir programas del pasado que, en mayor o menor medida, triunfaron en alguna cadena de televisión? Eso sí, actualizándolos -o no- según las necesidades actuales que marca el sector. E incluso con el toque propio de la cadena, como en su día cuando Telecinco decidió resucitar con éxito Operación Triunfo de la mano de Jesús Vázquez en 2005.

Operación Triunfo

Tres años en barbecho son más que suficientes para que el gran talent por antonomasia de la televisión regrese. Telecinco podría tener sobre la mesa el regreso de OT y también tiene en nómina a dos de las estrellas más importantes asociadas al formato, Jesús Vázquez y Risto Mejide. Si bien es cierto que su última edición funcionó en La 1, OT sigue siendo un programa para que el no pasan los años.

Esta cocina es un infierno

Antes que existiera Master Chef Celebrity y se convirtiera en el programa de éxito que es hoy, el más visto de la franquicia de Shine Iberia, Telecinco puso a cocinar y batallar entre fogones a una serie de famosos. Sin embargo, sus 2,7M de espectadores de media y el 19% de share que consiguió este talent presentado por Carolina Ferre y Jordi González no fueron suficientes para la renovación. Hoy, podría ser un digno formato actualizado de prime time donde conocer al sucesor o sucesora de la ganadora de la primera y única edición, Bárbara Rey.

Mira quién baila

Mira quién baila

Nada se supo de este talent de baile desde su última edición fallida con Pilar Rubio en 2010 en Telecinco. Sin embargo, cabe recordar que ésta obtuvo una audiencia media de 2,8M y un 17,6%, una cifra nada despreciable y mucho menos en el contexto actual. Rescatar este famoso formato donde diferentes personalidades sorprenden a la audiencia con sus dotes o no para el baile, podría ser otro formato que ayudaría al prime time de Telecinco.

Top Chef

Top Chef nunca alcanzó el éxito de un MasterChef que, además vivía por aquellos años audiencias estratosféricas. Sin embargo, en sus cuatro ediciones emitidas en Antena 3 de 2013 a 2017 y, de la mano de Alberto Chicote, el talent culinario de Boomerang resolvió bien la papeleta firmando en sus dos primeras ediciones medias por encima de los 2,5M de espectadores.

La casa de tu vida

La casa de tu vida

Otro gran formato de prime time olvidado es La casa de tu vida. Tuvo tres ediciones, todas ellas en Telecinco, entre 2004 y 2007. La primera y la segunda arrasaron con cuatro millones, sin embargo, el casting de la última no acompañó y con 1,8M fue cancelado por la cadena. ¿Es el momento de resucitar este talent que mezcla las relaciones personales y la construcción?

Factor X

Fue uno de los grandes formatos de Cuatro en sus inicios y, en poco tiempo, Factor X se encaramó al 10% de share. Por sorpresa, la cadena no siguió apostando por él cosa que sí hizo Telecinco en 2018, aunque con poca fortuna con apenas dos millones de audiencia media. ¿Era el momento de rescatarlo?

El Bus

El Bus

Las comparaciones son odiosas y, comparar los 7 millones de espectadores de las primeras ediciones del fenómeno Gran Hermano, con los 3,2M y el 25% de share de media que consiguió este programa de telerrealidad emitido por Antena 3 durante el año 2000, fue injusto. La cadena no quiso darle una segunda oportunidad. Y ahí lleva, más de 20 años guardado El Bus en el cajón. ¿Es hora de reunir a un potente grupo de famosos y ver su convivencia en un autobús por toda España?

El rival más débil

Veo como cantas con varias ediciones a sus espaldas o El círculo de los famosos han conseguido liderar algunas de sus emisiones con audiencias de un millón de espectadores. ¿Quién dice que el regreso del mítico El rival más débil no podría ser un formato de prime time para algunas de las grandes cadenas?

El número uno

Emitido por Antena 3 entre 2012 y 2013 y producido también por Gestmusic, sus dos ediciones -sobre todo la primera- funcionaron de forma aceptable. Un talent que buscaba la mejor voz de España y donde la personalidad del jurado era parte indispensable del show.

