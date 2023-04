Belén Esteban carga contra Piqué en 'Sálvame': "A todos nos ponen cosas en las redes"

Este lunes 3 de abril, Sálvame ha incluido en su escaleta las declaraciones de Gerard Piqué en un directo de Twitch el sábado 1 de abril, donde habló sobre cómo lo ha pasado durante estos últimos meses, sobre Shakira y sobre su actual pareja.

"Mi expareja es latinoamericana. No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Es gente que no tiene vida". Además, habló también indirectamente de Clara Chía, su actual pareja, asegurando que "tirar beef" puede tener consecuencias a "nivel mental". "¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide? ¿Para que luego ya decir que nos hemos pasado?", espetaba dejando a los usuarios boquiabiertos.

La respuesta de Shakira no se hizo esperar y publicó un tuit con la frase: "Orgullosa de ser Latinoamericana", junto a todas las banderas de los países latinos, haciendo referencia a las declaraciones de Piqué sobre sus fanes.

El programa vespertino de Telecinco emitía las imágenes del futbolista, y los colaboradores no dudaban en dar su opinión. "Tiene toda la razón del mundo en lo que dice", comentaba Kiko Matamoros.

Las declaraciones del colaborador encendían a Belén Esteban que no dudaba en cargar contra el futbolista mirando directamente a la cámara de Mediaset España. "Cuando hizo el programa con Ibai bien que entraba en el cachondeo de la canción, entraba en el juego del Twingo y del Casio", comenzaba.

"Y lo que dice el suicidio... de verdad", aseguraba. Pero en ese momento, decidía mandarle directamente un mensaje a Piqué: "Lo que ha dicho que los latinoamericanos le amenazan... Mira, cariño, a todo el mundo que trabajamos en la televisión nos ponen de todo en redes, así que no eres el único".

Segundos después se enzarzaba en una discusión con Matamoros. "¡Venga, hombre! Él entró en el cachondeo de la canción", gritaba mientras su compañero aseguraba que "tiene todo el derecho del mundo a denunciarlo".

Por su parte, Gema López, también daba su opinión sobre este asunto. "Con el tema de los latinoamericanos ha estado muy desafortunado, porque son los mismos que cuando comenzó la relación con Shakira le aplaudían y a él no le importaba que estuvieran", aseguraba.

Dice que la ex soporta el odio de la gente y que está decepcionado de la sociedad, y no siente feo que Shakira y sus hijos sean objetos de burla y memes. No venía al caso que mencionara que Shakira es latinoamericana, estaba de más. pic.twitter.com/4tSXGsGrLB — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 1, 2023

