La respuesta de Manel Fuentes en 'Y ahora, Sonsoles' sobre si hay "salseos" en 'Tu cara me suena'

En plena promoción de la décima edición de Tu cara me suena, el presentador Manel Fuentes ha acudido a Y ahora, Sonsoles donde su anfitriona no ha dudado en preguntarle al humorista barcelonés sobre cuestiones alejadas del talento de las imitaciones y enfocada en otro tipo de interés social. Aunque el showman entró al trapo en las preguntas, también se mostró esquivo en todo lo referente a esta temporada actual del talent-show.

Todo comenzó cuando Sonsoles Ónega hizo referencia a cómo surgió el amor entre Rafa Castaño, ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra, y una presentadora de Antena 3 Noticias, Beatriz Solano. De ahí que, la conductora del magacín se atreviese a preguntar si había sucedido algo similar en el programa de Gestmusic. “Estamos sorprendidos de que en Pasapalabra haya surgido una historia de amor entre el ganador y una periodista de esta casa. Jesús Caballero, que es nuestro guionista, está empeñado con que te haga esta pregunta. ¿Ha habido salseo en Tu cara me suena?”, expresó la presentadora.

Cuestión ligeramente incómoda, Ónega quiso poner paños calientes, ante todo. “Yo no quería hacer esta pregunta, pero me han dicho que tenía que hacerla porque igual me dabas un titular”, advirtió. Fuentes, por supuesto, entró al trapo, reconociendo que sí “ha habido líos en el programa”.

Es más, el catalán recordó que, justamente, en la novena edición del talent-show, fue Agoney, ganador de la temporada, el que inició una relación sentimental con uno de los bailarines del concurso, Marc Montojo. De hecho, ambos protagonizaron un momento tierno y romántico cuando el exparticipante de OT 2017 besó a su novio al proclamarse como ganador de la novena edición.

Ahora bien, Ónega quería saber si en esta décima temporada, ha sucedido algo similar. En ese aspecto, Fuentes se ha mostrado más esquivo. “En la primera gala nadie se lía con nadie, que sepamos. Yo creo, sinceramente, que no ha habido salseos, porque si no me hubiera enterado”, respondió. En un ambiente distendido, Ónega aprovechó para lanzar una pullita a su propio programa. “Pues yo no me entero de nada de lo que pasa aquí, ¿eh?”, declaró la presentadora, señalando que, en su magacín, también había “salseos”.

Finalmente, el showman barcelonés no reveló si ha había surgido ya algún tipo de ‘vínculo especial’ entre los nuevos concursantes. Dado que el talent-show lleva ya varias galas grabadas, puede interpretarse su evasiva como una manera de no lanzar spoilers, dado que cualquier dato ofrecido antes de tiempo puede estropear el factor sorpresa. Si no, que se lo digan a Tamara Falcó y Jordi Cruz y el ‘shippeo’ que vivieron en la cuarta edición de MasterChef Celebrity, en la que la socialité se proclamó ganadora. Un ‘shippeo’ que nadie hubiera visto venir y que, de haberse revelado antes, hubiera estropeado el cómo fue surgiendo.

