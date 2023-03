La pulla de Alejandro Sanz a Pablo Motos en pleno directo: "El programa está siendo un poco flojo"

El Hormiguero ha cerrado la semana con la visita de Alejandro Sanz, que ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single, Correcaminos. Esta es la primera colaboración entre el artista español y el venezolano Danny Ocean y verá la luz el próximo 24 de marzo.

Después de presentar al invitado, Pablo Motos se ha sentado junto a su amigo que no ha dudado en lanzarle toda una pulla nada más comenzar el programa. "Te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado. Han debido de cometer otra vez un error", comentaba entre risas. "Te reto a que la pongas a la misma altura que la mía", le aseguraba.

Tras esto, el presentador ha querido conocer en qué punto está la carrera de su invitado. "Empiezo una gira el año que viene que tiene unos 60 conciertos. Empiezo en América y luego vengo a España", anunciaba.

Alejandro Sanz ha aparecido con un nuevo cambio de look que no ha pasado desapercibido para el comunicador. "No sabíamos si ponerte comida en el camerico o alpiste, pareces un canario", espetaba.

"Él tiene guionistas para hacer estos comentarios", respondía Alejandro. "Cuando me retire de la música tengo pensado lo que voy a hacer, presentar El Hormiguero, por eso me estoy poniendo el pelo naranja para que se parezca al tuyo", confesaba entre risas. A lo que Motos respondía que mejor eso que no "peluquero".

Minutos después, el presentador ha vuelto a insistir sobre el papel de Motos en el programa, asegurando que "lo llevas presentando durante mucho tiempo". Pero sin duda, uno de los momentos más divertidos ha sido cuando han aparecido las hormigas, Trancas y Barrancas.

Tras comenzar el test sobre amor preparado para el invitado, Alejandro Sanz ha decidido parar la sección para opinar sobre el espacio de Antena 3. "Está siendo el programa un poco flojo, ¿no?", espetaba arrancando la risa de los presentes.

"Nos tienes acostumbrados a los invitados a ponernos siempre como coches voladores, cosas que aparecen, y hoy un huevo, ni un gráfico en la sección", añadía. "¿Vienes a hacer promoción o a fastidiarme la noche?", respondía Pablo demostrando la evidente complicidad entre ambos.

