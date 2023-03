La sorprendente confesión de Blas Cantó sobre Eurovisión 2021: "Redacté mi renuncia dos veces"

Casi dos años después, Blas Cantó se ha pronunciado sobre su participación en Eurovisión 2021. El representante español fue elegido para cantar en 2020, pero la pandemia suspendió el certamen y finalmente saltó al 2021, aunque tuvo que cambiar de propuesta y los espectadores decidieron que sea la balada Voy a quedarme.

Al parecer, Cantó no atravesaba su mejor momento personal, y es que meses antes del festival sufrió dos importantes pérdidas: su padre y su abuela murieron con solo tan solo siete meses de diferencia.

Por todo ello, el cantante no ha dudado en abrirse en canal en una entrevista en el podcast Animales Humanos, donde asegura que pensó en renunciar hasta en dos ocasiones a la representación de nuestro país.

Hace 1 año de uno de los momentos más importantes en la carrera de @BlasCanto, su actuación en la final de Eurovisión 2021 con "Voy a Quedarme". Gracias por dejarte el alma y toda tu emoción en ese escenario, estamos súper orgullosxs de ti y de todo el equipo 💛 pic.twitter.com/HBGiMPvgXi — Blas Cantó Madrid™ (@CFBlasMadrid) May 22, 2022

"Fui a concursar, pero mi cabeza no estaba en eso. Yo no estaba preparado para estar en una competición. Hay gente que dice 'pues no haber ido'. Ya, pero es que no es tan fácil cuando has firmado un contrato", ha explicado.

Además, las redes sociales no favorecieron al artista, que sufrió duras críticas. Algo que, sumando a su situación personal, le hizo querer abandonar la aventura. "Redacté mi renuncia dos veces. Dos veces. Y una de ellas es muy dura. Pensé en dejarlo", confiesa.

"Para mi salud mental era mucho mejor haber renunciado, pero si conseguí cantar sin romperme, también es una superación. Y si mentalmente lo conseguí, si sigo vivo hoy en día, puedo hacer lo que yo quiera en mi vida", asegura el intérprete de Voy a quedarme.

Blas Cantó fue elegido por RTVE a través de un proceso interno antes de que la cadena pública apostara por el Benidorm Fest, que tuvo su primera edición en 2022, siendo Chanel Terrero la siguiente representante.

Además, cuando le preguntan sobre los beneficios del certamen, el murciano deja clara su postura: "En Eurovisión cobra todo el mundo menos el que va a cantar. Lo que pasa es que, si eres listo y la canción es tuya, algo te llega. Pero no vas por el dinero, normalmente, cobra todo el equipo menos tú. No pasa nada, sabes que es una oportunidad que tendrás que aprovechar".

