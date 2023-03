Paco León confiesa en 'El Hormiguero' el curioso consejo que le dio Nicolas Cage en un rodaje

El Hormiguero ha terminado su semana con la visita de dos intérpretes españoles, Paco León y Ernesto Alterio. Los invitados acudían al programa de Pablo Motos para presentar y la nueva película que protagonizan, Mari(dos), una comedia que se estrena el próximo 10 de marzo.

En este filme, ambos interpretan al marido de una misma mujer y se enteran de la doble vida que ella lleva con ambos cuando acuden a verla al hospital donde ella está ingresada por un accidente.

"Es una película muy bonita", comentaba Alterio. "Va de dos imbéciles que están muy desconcertados por estas circunstancias y están intentando hacerlo lo mejor posible, porque tampoco saben cómo deconstruir su masculinidad", añadía Paco León.

Tras comentar varios detalles del largometraje, el presentador ha comenzado a preguntarles cuestiones más personales. Y es que las familias de ambos invitados también se dedicaban al mundo de la interpretación. "Mi padre se resignó", apuntaba Alterio.

"¿Cómo fue descubrir a tu madre?", le cuestionó a León. "Pues ha sido una segunda juventud para ella, cuando llegaba al rodaje estaba feliz. Cada vez está más guapa y también funciona bien con otros directores", respondía.

Segundos después, el presentador ha recordado el paso de Paco León por Hollywood, y es que grabó la película, El insoportable peso de un talento descomunal, sin saber "hablar inglés" ni tampoco "conducir", algo imprescindible para el casting.

"¿Cómo conseguiste el papel?", le preguntó Motos al actor. "Pues o miento muy bien o sé fingir", respondía entre risas. Además, desvelaba que para la película, que tenía numerosas escenas de acción, era necesario saber disparar, algo que el intérprete español tampoco controlaba. Para ello, el protagonista del filme, Nicolas Cage, le dio un gran consejo.

"Nicolas Cage me dio un consejo que lo he mantenido hasta ahora", comenzaba. "Yo no estaba acostumbrado a disparar. Cuando disparas te echas para atrás, pones cara rara, los casquillos te queman, cierras los ojos... Queda raro. Él me dijo lo que tenía que hacer; tienes que cerrar los ojos de antes, poner el ojo así como achinado. Por eso en las películas Western siempre están con los ojos así".

.@pacoleonbarrios y @ernesto_alterio son los protagonistas de la comedia “MARI(DOS)" que podremos ver en cines el próximo 10 de marzo #LeónAlterioEH pic.twitter.com/Jvq2mTMO4L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 2, 2023

