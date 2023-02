Mercedes Martín, 'El Tiempo' de Antena 3: "No he sentido prejuicios por el título de 'chica del tiempo'"

Mercedes Martín no tardó en descubrir que la naturaleza era su gran pasión, algo que le llevó a estudiar Ciencias Ambientales y Oceanografía, para posteriormente realizar un máster en meteorología. Un gran bagaje científico que demuestra cada día en El Tiempo de Antena 3, donde a través de la pequeña pantalla transmite a los televidentes la pasión que siente por su trabajo.

Natural de Écija, la presentadora asegura ser "una científica en un mundo de comunicación", y es que lleva cubriendo información meteorológica desde el pasado año 2015, cuando fichó por El Tiempo de Antena 3.

Afirma estar muy "agradecida" por formar parte de un equipo como el de Atresmedia y apunta a la importancia de no solo "dar el tiempo" sino informar sobre "cambio climático" y "sostenibilidad". BLUPER charla con Martín sobre su carrera en la pequeña pantalla.

¿Cómo te sientes al formar parte de El Tiempo de Antena 3, uno de los equipos de información meteorológica más famosos de la televisión?

Pues me siento ilusionada y agradecida. Siempre digo lo mismo, desde mi profesión puedo visibilizar y ayudar a ese propósito vital se cumpla, que es hacer del planeta un lugar mejor, porque hoy en día ya no solo comunicamos el tiempo, sino también comunicamos de todos los asuntos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad. Y es que se ha fusionado como sociedad de noticias y hemos pasamos a formar parte de clima, sociedad y cultura. Ponemos todos estos asuntos medio ambientales, de rigurosidad y de actualidad en el centro de la información. Creo que es una gran oportunidad para hacer llegar todos estos asuntos al gran público.

¿Siempre has querido dedicarte a la información meteorológica?

Desde pequeñita siempre tuve sensibilidad por y para la naturaleza. Soy una chica bastante curiosa. Mi formación es básicamente científica; estudié Ciencias del Mar y clima. También hice la licenciatura de Ciencias Ambientales y posteriormente hice el Máster de Meteorología en la Universidad Complutense, aquí en Madrid, en la Facultad de Físicas. Toda mi formación ha estado muy orientada a ese gran propósito de informar de la información del tiempo.

¿Cómo crees que hay que dar el tiempo en la televisión para que a la gente le atrape y le guste?

Hoy en día hay un exceso de información y la sociedad tiene poco tiempo para digerir todo lo que está pasando. Vivimos en un mundo acelerado en el que el tiempo es un bien muy preciado pero muy escaso. Y el telespectador, el oyente, el que está al otro lado de esa pequeña pantalla, lo que necesita es recibir la información de la manera más eficaz, sencilla y clara posible. Entonces, yo creo que nuestro reto y ese fue mi reto, es informar con rigor, con honestidad, sin alarmismo, sin conceptos o temas más complejos y dándosela al espectador en un paquete bonito y de una forma que le resulte entretenida. Sobre todo si hablamos de situaciones o explicamos temas que nos pueden afectar en nuestro día a día.

Decías que es importante dar información sin alarmismo. Muchas personas creen que precisamente la información del tiempo es en ocasiones exagerada

En mi caso no, supongo que depende de dónde venga esa información. Hay que estar bien informados y saber elegir el medio, la fuente por la que te informas. En Antena 3 hay un elenco de meteorólogos y de personas especializadas en este tema. En mi caso, estoy formada sobre meteorología, constantemente actualizada sobre temas ambientales, de cambio climático y de sostenibilidad. Además de trabajar en televisión, sigo estudiando y sigo llevando a cabo proyectos de manera paralela con empresas, con marcas, con instituciones y organizaciones en los que la ciencia ocupa un lugar importante. Me baso en los datos para contar esa información, así que sí, te puedo decir que en mi caso no soy nada sensacionalista, sino todo lo contrario. Soy bastante cuidadosa con la información que cuento, sobre todo para no agobiar al espectador.

Desde tu punto de vista, ¿crees que ha cambiado la forma en la que se da información meteorológica en la televisión a lo largo de los años? ¿En qué lo notas personalmente?

Por supuesto. La información del tiempo siempre ha ocupado un lugar privilegiado dentro de los Informativos, es información de servicio, es una información que el espectador demanda. Y más ahora que estamos sufriendo todos estos fenómenos extremos. En los últimos años, la tecnología ha ayudado mucho a poder avanzar, para que esa comunicación sea mucho más visual, para que la narrativa no sea tan compleja. Es una información que solo con la visión, ya que es bastante atractiva.

¿Crees que sigue habiendo prejuicios con ese concepto que había de 'la chica del tiempo'?

Yo nunca lo he percibido. Nunca he tenido la sensación de que el título de chica del tiempo tenía algo contraproducente. Sí es verdad que 'la mujer' o 'el hombre' del tiempo es una manera de tradicional y normal de llamar a ese señor, a esa señora que estaba al otro lado en televisión contándonos si hay que sacar o no el paraguas. Entonces, en mi caso nunca me lo he tomado de una manera negativa, sino todo lo contrario. A lo largo de todos estos años en los que he trabajado en televisión, siempre se ha respetado mucho mi trabajo, siempre se ha valorado y he estado cubriendo noticias. Es más, yo fui enviada especial de la Cumbre del Clima hace ya unos años para Antena 3, también en el volcán de La Palma, yo estuve cubriendo esa noticia. Al final gusta un perfil mucho más técnico para traducir temas complejos al gran público y hacerlo desde el rigor, pero sin perder de vista que al final hacemos televisión y la imagen es muy importante.

Laura Madrueño, de Telecinco, que también da información del tiempo, ha saltado a presentar Supervivientes. ¿A ti te gustaría?

Lo que pasa es que mi formación es en oceanografía y meteorología. Yo no vengo del mundo del periodismo, soy una científica en un mundo de comunicación. Lo que me encantaría es cubrir temas relacionados con lo mío, ya sea en programas, en documentales, podcasts... Cualquier cosa en la que yo tenga algo que decir, que aporte ese valor, sobre todo en temas de naturaleza. Y sí, no descarto hacer un documental o hacer algún programa incluso de debate. Todo relacionado con el tema que creo que pueda aportar.

