Tamara Falcó presume de nuevo anillo de compromiso en ‘El Hormiguero’ y desvela nuevos detalles de su boda

La vida sentimental de Tamara Falcó está alcanzando un peso importante en El Hormiguero, programa en el que participa semanalmente como comentarista de la actualidad. Si en otras entregas habló de su ruptura y su reconciliación con Íñigo Onieva, o incluso desmintió estar embarazada, este jueves 23 de febrero la marquesa de Griñón mostró en exclusiva su nuevo anillo de compromiso. “Es el momento en el que, por primera vez, vamos a poder ver tu anillo de compromiso”, anunciaba el presentador Pablo Motos, y entonces ella enseñó la sortija a la cámara para que todos lo pudieran ver.

“¿Puede que sea como el de la otra vez, pero con piedras más gordas? Va subiendo la apuesta…”, preguntaba Motos. La ganadora de MasterChef Celebrity le dijo que sí: “Con estos diamantes me conformo”. Siguiendo con su próximo enlace con Íñigo Onieva, Pablo Motos quiso saber si piensa mucho en el “mundo boda”. “Me despierto pensando en ella, me acuesto igual... y a Íñigo le pasa lo mismo porque está muy involucrado”, avanzaba, en referencia al enlace, que tendrá lugar el 17 de junio en el exclusivo palacete de El Rincón.

“Es que es todo un mundo... Ayer fui a probarme el vestido y fue mejor de lo que me imaginaba porque no todo el mundo lo va a entender. Me encanta”, siguió diciendo Tamara, que detalló que a su madre le ha gustado, pero que a su hermana no. Además, desveló también que el menú de ese día tan señalado correrá a cargo del chef Eneko Atxa, y que en la celebración contará con varias bandas de música.

Duki, el invitado de la noche

Por otro lado, El Hormiguero tuvo como principal estrella de la noche al rapero argentino Duki, quien logra mensualmente más de 23 millones de escuchas en las plataformas digitales de música. Acumula millones de seguidores en las redes sociales, y su tema ‘Marisola’ se ha hecho muy popular gracias a Tik Tok.

El artista acudía para promocionar sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona, y de paso, permitió que el público generalista le conociese con más detalle. Así, explicó que su la primera cantidad de dinero que ganó se la regaló a sus padres, y que en la actualidad su familia trabaja con él. “Tengo carácter y soy bastante picante, por eso los tengo que tener a todos cerca. Así son más y me pueden agarrar. Me conocen desde pequeño y saben los trucos”, admitió el artista.

