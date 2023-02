Lorena Castell confiesa en 'El Hormiguero' que se comunica con su abuela fallecida

El Hormiguero ha continuado su semana con la visita de Lorena Castell, colaboradora y presentadora de laSexta, concretamente de Zapeando. Aunque la realidad es que la catalana se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos del país, gracias a su participación en El Desafío y en MasterChef, donde se convirtió en ganadora de la última edición Celebrity.

Sin embargo, Castell acudía al plató de Pablo Motos para presentar Bingo para Señoras, el espectáculo que representa en Florida Park de Madrid, y con el que lleva varios meses trabajando.

Tras hablar de su proyecto profesional, Motos le ha comenzado a preguntar algunas cuestiones más personales. Aunque sin duda, la más impactante ha sido una faceta un tanto sorprendente de la presentadora, y es que ha revelado que se comunica con su abuela fallecida.

"¿Es de verdad?", le espetaba Motos, a lo que la invitada respondía afirmativamente. "También conecto con mucha gente que cree en esto de las energías. Yo creo mi verdad, que es que cuando yo le digo algo a ella, la siento. Aunque no aparece siempre, solo cuando ella quiere. Se enciende y apaga la luz. Por ejemplo, cuando nació mi hijo, estuvo allí", aseguraba.

El presentador, visiblemente sorprendido ante las palabras de Lorena, no dudó en preguntarle más detalles sobre este asunto. "¿Y qué te quiere decir?", cuestionaba. "Pues que siempre está conmigo. Hubiese alucinado de la persona en la que me he convertido, porque me he criado con ella y tengo la suerte de tener una familia muy unida gracias a mi abuela, que era muy matriarca", respondía.

Durante la conversación, la colaboradora de televisión también ha desvelado varios detalles sobre su vida personal. Uno de ellos, el lugar donde se besó por primera vez con su novio; el plató de El Desafío. "La primera vez que me enrollé con mi pareja fue en el plató de El Desafío, ¿a qué eso no lo sabías?", aseguraba.

Rubén Bernal, su actual pareja sentimental, acudió a una de las conocidas fiestas que hacen después de grabar los programas, y es que se presentó porque uno de sus mejores amigos concursaba en esa edición, Juan Betancourt, y fue allí donde surgió esa atracción. "Me fui fuera con él a hablar y la cosa fue bien", confesaba entre risas.

Trancas y Barrancas sacan el lado más romántico de @lorenacastell #CastellEH pic.twitter.com/j91FgLa8kk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 21, 2023

