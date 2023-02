Jordi Cruz reconoce en ‘Planeta Calleja’ que estuvo “jorobado y medicado” por el estrés

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

El chef Jordi Cruz, uno de los presentadores (y jueces) de MasterChef en TVE fue el primer invitado de Jesús Calleja en la nueva temporada de Planeta Calleja, que se estrenó (y con muy buenos datos de audiencias) este miércoles en Cuatro. Una entrega que se desarrolló en Grecia, y que tuvo como premisa que ambos se alimentarían exclusivamente de aquello que pescasen.

En un momento dado, Jordi estaba explicando a Jesús Calleja su dieta, y el conductor del espacio le preguntó por sus deportes favoritos, y si disfruta de estar en contacto con la naturaleza, visitando bosques, cuando llega el fin de semana. Cruz, sin embargo, dijo que no es así por una poderosa razón: el estrés. “Una de las cosas malas que he generado es que cuando voy a situaciones demasiado tranquilas me sobreviene el estrés”, le reconocía al aventurero, y de paso, a todo el público que estaba viendo el programa, que superó el millón de espectadores de media.

En ese sentido, Jordi Cruz reconoció que lleva dos años trabajando el estrés, pues ha estado bastante mal por este motivo. “Estuve jorobado y medicado”, le explicaba a Jesús Calleja, y definió que el nivel de estrés que sufre es “superbestia”. Además, contó cómo en uno de sus viajes sintió un dolor de pecho fuerte, y creyó que era un problema de corazón, pero resultó que “era un ataque de ansiedad”.

[‘El círculo de los famosos’ lidera en su estreno en Antena 3 y ‘Planeta Calleja’ vuelve con fuerza]

Otro de los temas que Jesús Calleja trató con Jordi Cruz fue sus relaciones familiares, y cómo se llevaba con su padre, quien falleció años atrás. “Mi padre no era una persona cariñosa, pero yo lo entendía”, explicó el chef. “Aun así, no quería que se muriese sin yo haberle dicho que le quería”, siguió diciendo, sin poder ocultar la emoción. “Le dije te quiero por primera vez dos horas antes de morir”, añadió Cruz.

Esta historia ya la conocían los espectadores más fieles de MasterChef. Y es que en la temporada anterior de anónimos, Jordi le dedicó un mensaje personal a María Lo, la futura ganadora de la edición, quien le había dicho a su padre que era lesbiana poco antes de entrar en el concurso. “Tienes un talento gigante, pero también tienes una fortaleza que asombra. Te admiro, ¿y sabes por qué? Porque has tenido una valentía que yo no tuve”, le dijo a la andaluza, hija de padre chino. “Yo esperé a que mi papá tuviese un alzhéimer terrorífico, a no ver nadie en sus ojos, para decirle 'te quiero'. Nunca se lo dije. ¿Se puede ser más tonto, más lelo? Con lo bonito que es decir 'te quiero'. Qué bonito es tener valor, decir las cosas cuando toca. Sí, señorita, la admiro por muchas cosas, pero también por tu coraje”, finalizó entonces.

Archivado en Cuatro, Estrés, Jesús Calleja, Jordi Cruz Mas, Televisión

Sigue los temas que te interesan