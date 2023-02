Ana Obregón confirma que habrá una cuarta temporada de ‘Mask Singer’ con ella como baja

Uno de los grandes programas que tiene Antena 3 en la recámara es la tercera edición de Mask Singer, el programa en el que famosos procedentes de todos los ámbitos realizan números musicales ocultando su identidad tras llamativos disfraces. De momento, se desconoce cuándo tiene la cadena previsto estrenar esta edición, pero ya ha empezado a trabajar en la siguiente.

En el programa Y ahora, Sonsoles, de Antena 3, Ana Obregón ha hablado de su experiencia en este programa, del que será investigadora en la edición que todavía no hemos visto. Y ha avanzado que el programa tiene planes de continuar, aunque ella se bajará del barco por otros proyectos. “Formar parte de Mask Singer ha sido maravilloso. He tenido unos compañeros, como los Javis, a los que amo y adoro, y a Mónica Naranjo, a la que he descubierto en este programa. El formato sorprende a cada segundo”, explicaba la actriz y presentadora. “Ahora que empieza a grabar, no puedo formar parte de la siguiente temporada porque tengo dos proyectos de los que no puedo decir nada”, revelaba la que fuese maestra de ceremonias de ¿Qué apostamos?.

De esta manera, el panel de investigadores del concurso volverá a cambiar en su cuarta temporada. Inicialmente los investigadores eran Javier Calvo, Javier Ambrossi, Malú y José Mota. En su segunda temporada Malú cedió su asiento a Paz Vega, quien venía de alzarse como ganadora de la primera temporada como Catrina. Y en la tercera, Los Javis se quedaron y Ana Obregón y Mónica Naranjo se sumaron al formato, en esta edición pendiente de estreno y que comenzó a grabarse hace casi un año. Arturo Valls, por su parte, ha estado al frente de las tres temporadas, y se espera que siga como presentador en esta nueva cuarta temporada.

Con su renovación, Antena 3 manifiesta su confianza en el formato, que consiguió 2,8 millones de espectadores y un 23,6% de cuota de pantalla en su primera temporada. En la segunda edición, sin embargo, el programa perdió algo de fuelle y se quedó con 1,8 millones y un share del 16,5%, si bien en su final superó los 20 puntos. De momento, Paz Vega y Joaquín Cortés han sido los famosos que han conseguido ganar este concurso, en el que el público y los investigadores deben acertar la identidad de los participantes.

¿Cuándo se estrenará Mask Singer 3? Por la actual configuración de la parrilla nocturna de Antena 3 parece que todavía falta para eso. Y es que los lunes y martes están dedicados a la serie Hermanos, los miércoles los van a dedicar al concurso El círculo de los famosos y el jueves se emite la serie documental La penúltima y me voy, con Joaquín Sánchez. El viernes ofrece El Desafío, el sábado es un día de poco consumo y no parece probable que coloquen ahí Mask Singer, y el domingo emiten la serie turca Secretos de familia.

