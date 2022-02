Jiménez Losantos rechazó fichar por ‘Mask Singer’: “Tras Aguirre pensaron en otro liberal”

Antena 3 ya trabaja en la nueva temporada de Mask Singer, la tercera, que viene cargada de novedades. La más importante es que junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi estarán como investigadoras la cantante Mónica Naranjo y la actriz Ana Obregón (quien ya fue invitada a una entrega de la segunda temporada, que gozó como nadie).

Esa etapa anterior estuvo cargada de nombres muy interesantes que se escondían detrás de las máscaras, como Isabel Preysler, La Toya Jackson, Joaquín Cortés, Esperanza Aguirre o Bertín Osborne. Y por ello ahora tienen el desafío de mantener, al menos, el mismo nivel para que el espectador pueda jugar desde casa con las identidades ocultas tras máscaras y disfraces de lo más llamativo.

Una de las celebridades a las que Antena 3 hizo una propuesta y que rechazó participar es el locutor Federico Jiménez Losantos, tal como ha confirmado este martes en su programa Es la mañana de Federico, que se escucha en Esradio. “A mi me llamaron para Mask Singer”, relató el locutor. Una propuesta que fue muy aplaudida por la cantante Alaska, que lleva colaborando en radio con él desde hace muchos años. “Me hubiera encantado. Me vuelve loca... Bueno, si lo estás contando es que no lo has hecho”, decía la presentadora del Benidorm Fest.

Para Jiménez Losantos el interés del programa en un perfil como el suyo tenía una razón muy concreta. “Fue Esperanza Aguirre, tuvo éxito, y pensaron en probar con otro liberal. Me llamaron el otro día y dije que no, por dios”, aseguraba. Su negativa fue por su miedo escénico, y matizó que “si es por cantar, te aseguro que me manejaría... Pero no”.

De momento se desconoce cuando se podrá ver la nueva temporada de Mask Singer: Adivina quién canta. La anterior se estrenó el 24 de mayo y se alargó hasta el 29 de julio de 2021, y tuvo una audiencia media de1.748.000 seguidores y un 16,5% de cuota en sus 9 entregas.

