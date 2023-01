Marta Sánchez entierra el hacha de guerra con ‘Tu cara me suena’ 10 años después de ser jurado

Tu cara me suena calienta motores para su nueva temporada, la número 10, en la que veremos concursar a Susi Caramelo, Anne Igartiburu, Alfred García y Josie, entre otros. Pero antes, la noche del día 6 de enero, el programa emitirá una gala especial del día de Reyes en la que volverán antiguos concursantes como María Villalón, Daniel Diges, Agoney y Ruth Lorenzo, y a la que se sumarán otros famosos. Algunos pisarán el plató por primera vez, como pueda ser el caso del actor Nicolás Coronado, y otros ya habrían acudido como invitados, tal como sucede con Dani Fernández o Roi Méndez. Pero de todos los nombres que ya se han adelantado, ninguno despierta tanta curiosidad como el de Marta Sánchez.

Marta formó parte de Tu cara me suena en el año 2013, en la tercera edición, y ejerció de miembro del jurado junto a Mónica Naranjo, Àngel Llàcer y Carlos Latre. Tenía una notable experiencia televisiva en ese momento, pues fue directora de uno de los equipos de La batalla de los coros de Cuatro, jurado de La Academia en México, presentó el Festival de Benidorm en 2004 e incluso presentó al jurado de Eurovisión en el lejano 1988. Pero, a pesar de ello no encajó en el formato de imitaciones.

En Tu cara me suena hay mucho humor y buen rollo, y a ella le costaba adaptarse a este tipo de show. A menudo le pedían que hiciese cosas a las que se negaba, como perrear si la canción así lo incitaba. Algunos compañeros se reían en sus valoraciones por las vueltas que daba a cualquier frase, incluso su íntima amiga Mónica Naranjo. Se ganó la fama de ser demasiado “fina”, aunque a ella no le gustaba ese término.

Un día, Edurne, que era concursante de la edición, imitó a Marifé de Triana, y en su valoración, Marta salió por peteneras. “Edurne, Edurne, Edurne, ya te podías haber estudiado la coreografía mía de 'Vivo por ella' igual de prudente y comedida que con ésta, bonita”, le reprochó a la actual juez de Got Talent, quien se había metido en la piel de Marta en otra de las galas anteriores. Eso provocó que Llàcer la llamase “envidiosa”, y la llamó “Muerta Sánchez” por su escasa participación en general, y le recordó que estaba en un programa “de risa”. “Yo me río un montón. Pero a lo mejor no entiendes tanto tú esto. Ridiculizas en vez de reírte con la gente”, le reprochó.

Aquel rifirrafe, tanto de Marta con Edurne, como de Llàcer con Marta, levantó ampollas. Poco antes de que se celebrase la final del concurso, dio una entrevista a Vía Radio, y allí expresó: “Algunas bromas me gusta verlas desde fuera, no participar tanto en ellas desde dentro. Y eso ha dado pie a que sea más antipática o menos participativa. Yo en un principio acepté esa labor (de jurado) para dar mi opinión como cantante, compositora e intérprete, nunca firme un contrato de payasa”.

Habitualmente, los miembros del jurado pasan alguna que otra vez por el clonador para realizar alguna imitación, sobre todo, en las primeras o últimas galas. En la de aquel año, que se emitió el 27 de marzo, Mónica Naranjo, Àngel Llàcer y Carlos Latre se metieron en la piel de The Beatles, pero Marta optó por quedarse en la mesa del jurado, mirando. Al parecer, detesta disfrazarse de hombre (aunque en la primera gala sí se metió en la piel de uno de los Village People). Como dirían en Sálvame, no remaba a favor de obra, precisamente. “Tengo 47 años y soy mayorcita para hacer lo que me da la gana”, llegó a contestar en cierto momento a Santiago Segura, jurado invitado, después de que este le pinchase. Llàcer volvió a insistir en su escasa participación. “Es que soy muy mujer. ¡Venga! ¡Meteros conmigo que da audiencia y mola un huevo!”, respondió ella. “Menos mal que no querías hacer de payaso”, le atacó Santiago Segura entonces, devolviendo sus propias palabras.

En la siguiente temporada, Marta no regresó al concurso como jurado. Mónica Naranjo también salió, y fueron sustituidas por Lolita Flores, que supo hacer suyo el programa, y Shaila Dúrcal, a quien luego sutituyó Chenoa. En entrevistas posteriores, Marta reconoció que en Tu cara me suena se sintió encorsetada, que no estaba tan suelta como podría haberlo estado.

A pesar de que hubo sus más y sus menos con la intérprete de ‘Soy yo’ o ‘Desesperada’, Marta siguió siendo una parte fundamental del universo de Tu cara me suena, pues casi no ha habido temporada que no haya sido imitada. Sylvia Pantoja, Carolina Ferre, Arturo Valls, Santiago Segura, Rocío Madrid, Ana Morgade y Lydia Bosch han emulado algunas de sus actuaciones en el plató.

Ahora, Marta regresa a Tu cara me suena, y en la primera promo la vemos cantando. No parece caracterizada, sino que probablemente vaya a hacer de sí misma, pues queda claro que disfrazarse no es algo que parezca de su agrado. En cualquier caso, es algo muy loable que vuelva a Tu cara me suena, el programa que fue su casa, aunque sea para cantar tal como nos tiene acostumbrados. Y no pasa nada que así sea. Pablo Alborán, Álvaro Soler, La Húngara, Andy y Lucas o Rosana también han estado en el programa cantando sin necesidad de imitar a ningún otro artista.

